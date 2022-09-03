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"Реал" здобув перемогу в матчі лідерів чемпіонату Іспанії та одноосібно очолив турнірну таблицю

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"Реал" здобув перемогу в матчі лідерів чемпіонату Іспанії та одноосібно очолив турнірну таблицю

Фото: Associated Press

У непростому поєдинку четвертого туру іспанської Ла Ліги мадридський "Реал" на домашній арені здолав "Бетіс".

Поєдинок на "Сантьяго Бернабеу" завершився з рахунком 2:1.

До цього матчу обидва клуби підходили в ролі лідерів іспанської Примери, адже в перших трьох турах не втрачали очок.

Уже на 9-й хвилині зустрічі Вінісіус Жуніор вивів "вершкових" уперед. "Бетіс" відігрався на 17-й хвилині після точного удару Серхіо Каналеса.

Перемогу "Королівському клубу" приніс гол Родріго на 65-й хвилині. Бразильцю асистував Федеріко Вальверде.

Зазначимо, що український воротар "Реала" Андрій Лунін провів весь матч на лаві запасних.

Огляд матчу

  • Здобувши четверту поспіль перемогу на старті чемпіонату, мадридці з 12 очками очолюють турнірну таблицю. "Бетіс" із 9 балами йде на другій позиції.
  • У наступному турі Примери команда Карло Анчелотті прийме "Мальорку", а "зелено-білі" вдома зіграють із "Вільярреалом". Обидва поєдинки заплановано на 11 вересня.

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