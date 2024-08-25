"Реал" здобув розгромну перемогу в матчі Ла Ліги – 18-річний новачок дебютував голом (відео)

Мадридський "Реал" на своєму полі розгромив "Вальядолід" у матчі 2-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" завершився з рахунком 3:0 .

Усі три голи команда Карло Анчелотті забила після перерви. На 50-й хвилині рахунок у зустрічі відкрив Федеріко Вальверде.

Нприкінці поєдинку "вершкові" зняли питання щодо переможця. На 88-й хвилині відзначився Браїм Діас, а на 90+6-й хвилині у своєму дебютному матчі за мадридський клуб забив 18-річний бразилець Ендрік.

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін весь матч провів на лавці для запасних.

Огляд матчу "Реал" Мадрид – "Вальядолід"

Для "Королівського клубу" це перша перемога в поточному розіграші Ла Ліги. На старті чемпіонату "Реал" зіграв унічию з "Мальоркою". Із 4 очками "бланкос" піднялися на третє місце у турнірній таблиці Примери. "Вальядолід" йде на 8-й позиції, маючи у своєму активі три залікові пункти.

У третьому туру Ла Ліги "Реал" 29 серпня на виїзді зіграє проти "Лас-Пальмаса", а "Вальядолід" днем раніше прийме "Леганес".

Читайте також:

"Барселона" вирвала перемогу над "Атлетиком" у важкому матчі чемпіонату Іспанії (відео)

Компані дебютував з камбеку: "Баварія" здобула вольову перемогу на старті Бундесліги (відео)

"Челсі" з Мудриком влаштував розгром в матчі АПЛ з 8 голами, "Борнмут" із Забарним зіграв унічию