"Реал" здобув розгромну перемогу та продовжив гонитву за "Барселоною" в Ла Лізі

Гонсало Гарсія / © Associated Press

Реклама

Мадридський "Реал" удома розгромив "Бетіс" у матчі 18-го туру іспанської Лі Ліги сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді завершився з рахунком 5:1 .

Господарі поля відкрили рахунок на 20-й хвилині, коли забив Гонсало Гарсія.

На старті другого тайму Гарсія оформив дубль, а через шість хвилин Рауль Асенсіо зробив рахунок розгромним.

Реклама

На 66-й хвилині гості відповіли голом Кучо. Але потім підопічні Хабі Алонсо відправили ще два м'ячі у ворота суперника – на 82-й хвилині Гарсія оформив хет-трик, а на 90+4-й остаточний рахунок установив Фран Гарсія.

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів матч на лавці для запасних. Ворота мадридського клубу захищав бельгієць Тібо Куртуа.

Зазначимо, що Лунін цього сезону зіграв лише два матчі за "Реал" – проти "Олімпіакоса" у Лізі чемпіонів та з "Талаверою" в Кубку Іспанії, де вперше вийшов на поле з капітанською пов'язкою "бланкос".

Огляд матчу "Реал" Мадрид – "Бетіс"

Після цієї перемоги "Реал" з 45 очками продовжує посідати друге місце в Ла Лізі. "Вершкові" на 4 пункти відстають від лідера чемпіонату "Барселони", яка днем раніше на виїзді обіграла "Еспаньйол" (2:0). "Бетіс" з 28 балами залишився на шостій позиції.

Реклама

Наступний матч "Реал" проведе 8 січня проти "Атлетіко" у півфіналі Суперкубка Іспанії. "Бетіс" 10 січня на виїзді зустрінеться з "Реалом Ов'єдо" у Примері.