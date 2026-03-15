ТСН у соціальних мережах

"Реал" здобув розгромну перемогу та впритул наблизився до "Барселони" у Ла Лізі

Завдяки успіху в грі з "Ельче" мадридці скоротили відставання від лідера чемпіонату.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Реал" Мадрид

"Реал" Мадрид / © Associated Press

Мадридський "Реал" на своєму полі розгромив "Ельче" в матчі 28-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді завершився з рахунком 4:1.

"Вершкові" відкрили рахунок під завісу першого тайму — на 39-й хвилині відзначився Антоніо Рюдігер. Через п'ять хвилин Федеріко Вальверде збільшив перевагу господарів поля.

Після перерви підопічі Альваро Арбелоа довели справу до розгрому — на 66-й хвилині точного удару завдав Дін Гейсен.

На 85-й хвилині гості скоротили відставання в рахунку завдяки автоголу Мануеля Анхеля. Проте на 89-й хвилині Арда Гюлер повернув "Королівському клубу" гандикап у три м'ячі.

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін весь поєдинок провів на лавці для запасних. Ворота "бланкос" захищав бельгієць Тібо Куртуа.

Після цієї перемоги "Реал" (66 балів) продовжує посідати друге місце в таблиці Ла Ліги, зменшивши відставання від лідера "Барселони" до одного очка, але каталонці мають матч у запасі.

"Ельче" (26 пунктів) залишився на 17-й позиції, випереджаючи зону вильоту на одне очко.

У наступному турі "Реал" 22 березня прийме "Атлетіко", а "Ельче" днем раніше вдома зустрінеться з "Мальоркою".

Перед цим "Реал" у вівторок, 17 березня, проведе матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Манчестер Сіті". У першій грі мадридці вдома розгромили суперника з рахунком 3:0.

