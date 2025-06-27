"Реал" здобув розгромну перемогу та з першого місця вийшов до плейоф Клубного чемпіонату світу-2025 (відео)

"Зальцбург" – "Реал" Мадрид / © Associated Press

Реклама

Мадридський "Реал" розгромив австрійський "Зальцбург" у матчі заключного, третього туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Лінкольн Файненшел Філд" у Філадельфії завершився з рахунком 0:3 .

Наприкінці першого тайму "вершкові" двічі вразили ворота суперника – на 40-й хвилині рахунок відкрив Вінісіус Жуніор, а на 45+3-й перевагу іспанського гранда зміцнив Федеріко Вальверде.

У другому таймі мадридці довели справу до розгрому – на 84-й хвилині результативним ударом відзначився Гонсало Гарсія.

Реклама

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів увесь матч на лавці для запасних. Ворота команди захищав бельгієць Тібо Куртуа.

Огляд матчу "Зальцбург" – "Реал" Мадрид

Завдяки цій перемозі "Реал" (7 очок) посів перше місце у групі H та вийшов до плейоф. В 1/8 фіналу підопічні Хабі Алонсо позмагаються з італійським "Ювентусом", який фінішував на другій позиції у квартеті G.

В іншому матчі останнього туру групи H саудівський "Аль-Хіляль" (5 балів) обіграв мексикаську "Пачуку" (2:0) і з другої сходинки пробився до 1/8 фіналу, де зустрінеться з "Манчестер Сіті".

"Зальцбург" (4 пункти) та "Пачука" (0) завершили свої виступи на турнірі.

Реклама

На нашому сайті доступний повний розклад і результати всіх матчі Клубного чемпіонату світу-2025.

Також ви можете переглянути підсумкові турнірні таблиці в усіх групах Клубного чемпіонату світу-2025.