Проспорт
29
"Реал" здобув розгромну перемогу та зміцнив лідерство в Ла Лізі

"Вершкові" дуже впевнено перемогли "Валенсію".

Максим Приходько
"Реал" Мадрид

"Реал" Мадрид / © Associated Press

Мадридський "Реал" на своєму полі розгромив "Валенсію" в матчі 11-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді завершився з рахунком 4:0.

"Вершкові" відкрили рахунок на 19-й хвилині зустрічі – пенальті реалізував Кіліан Мбаппе.

На 31-й хвилині підопічні Хабі Алонсо збільшили свою перевагу – Мбаппе оформив дубль, асистував йому Арда Гюлер.

Перед перервою "Королівський клуб" зробив рахунок розгромним – на 44-й хвилині Джуд Беллінгем відзначився з передачі Федеріко Вальверде.

Зазначимо, що на 43-й хвилині форвард мадридців Вінісіус Жуніор не реалізував пенальті.

На 82-й хвилині "Реал" учетверте вразив ворота гостей – точного удару завдав Альваро Каррерас.

Огляд матчу "Реал" Мадрид – "Валенсія"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Реал" (30 очок) продовжує лідирувати в Ла Лізі – мадридці на 7 балів випереджають "Вільярреал" і на 8 пунктів "Барселону", яка має матч у запасі. "Валенсія" (9 очок) посідає 18-ту сходинку.

У наступному турі "вершкові" на виїзді позмагаються з "Райо Вальєкано", а "кажани" приймуть "Бетіс". Обидва матчі відбудуться 9 листопада.

Перед цим "Реал" 4 листопада у гостях зустрінеться з "Ліверпулем" у Лізі чемпіонів.

