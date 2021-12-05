"Реал" здобув шосту перемогу поспіль і відірвався на вершині Примери (відео)

Команда Карло Анчелотті зміцнила своє лідерство в Чемпіонаті Іспанії.

Мадридський "Реал" на виїзді обіграв "Реал Сосьєдад" у центральному матчі 16-го туру іспанської Ла Ліги - 2:0 .

Обидва голи "вершкові" забили після перерви. Спочатку на 47-й хвилині рахунок відкрив Вінісіус Жуніор. А через десять хвилин перевагу "Короліського клубу" закріпив Лука Йович - сербський форвард у першому таймі поміняв Каріма Бензема, який отримав травму.

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Для "Реала" ця перемога стала шостою поспіль. А от баски не можуть виграти три поєдинки поспіль, останні два матчі команда Іманоля Альгуасіля програла.

Відеоогляд матчу Реал Сосьєдад - Реал Мадрид