"Реал" здобув шосту перемогу поспіль і відірвався на вершині Примери (відео)

Команда Карло Анчелотті зміцнила своє лідерство в Чемпіонаті Іспанії.
Мадридський "Реал" на виїзді обіграв "Реал Сосьєдад" у центральному матчі 16-го туру іспанської Ла Ліги - 2:0.
Обидва голи "вершкові" забили після перерви. Спочатку на 47-й хвилині рахунок відкрив Вінісіус Жуніор. А через десять хвилин перевагу "Короліського клубу" закріпив Лука Йович - сербський форвард у першому таймі поміняв Каріма Бензема, який отримав травму.
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Для "Реала" ця перемога стала шостою поспіль. А от баски не можуть виграти три поєдинки поспіль, останні два матчі команда Іманоля Альгуасіля програла.
Відеоогляд матчу Реал Сосьєдад - Реал Мадрид
- Мадридці (39 очок) зміцнили своє лідерство в таблиці Ла Ліги. Найближчого переслідувача - "Севілью", яка має матч у запасі, - "Бланкос" випереджають на 8 балів.
- Команда із Сан-Себастьяна з 29 очками опустилася на п'яту позицію.
- У наступному турі Примери команда Карло Анчелотті 12 грудня проведе дербі з "Атлетіко" на "Бернабеу", а "Реал Сосьєдад" у той же день на виїзді зіграє з "Бетісом".