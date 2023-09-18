"Реал" здобув вольову перемогу над учасником Ліги чемпіонів і повернувся на вершину Примери (відео)

Команда Карло Анчелотті продовжує йти без очкових втрат у чемпіонаті Іспанії.

Мадридський "Реал" обіграв "Реал Сосьєдад" у домашньому матчі 5-го туру іспанської Ла Ліги – 2:1 .

Гості несподівано відкрили рахунок уже на п'ятій хвилині зусиллями Андера Барренечеа. Це дозволило баскам піти на перерву в ролі лідера.

Однак у другому таймі "вершкові" знайшли сили переламати перебіг зустрічі. Одразу після перерви Федеріко Вальверде зрівняв рахунок красивим ударом під стійку з лінії карного майданчика. Асистом відзначився Франсіско Гарсія.

А на 60-й хвилині той же Гарсія виконав навіс на Хоселу – іспанський форвард у стрибку головою пробив точно в дальній кут. У підсумку цей гол виявився переможним.

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів матч на лавці для запасних, поки ворота "Королівського клубу" захищав літній новачок "бланкос" Кепа Аррісабалага.

Огляд матчу

Для підопічних Карло Анчелотті це п'ята поспіль перемога на старті нового сезону Примери. "Реал" (15 очок) повернув собі лідерство в турнірній таблиці, посунувши на другу позицію "Барселону" (13 балів).

У наступному турі Ла Ліги 24 вересня "вершкові" на виїзді зіграють з "Атлетіко", а "Реал Сосьєдад" прийме "Хетафе".

Перед цим обидва клуби стартують у груповому етапі Ліги чемпіонів: 20 вересня "Реал" вдома зустрінеться з дебютантом найпрестижнішого єврокубка – берлінським "Уніоном", а баски прийматимуть фіналіста минулого розіграшу ЛЧ – міланський "Інтер".

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