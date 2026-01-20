"Реал" знищив "Монако" і достроково вийшов до плейоф Ліги чемпіонів

"Реал" Мадрид / © Associated Press

Мадридський "Реал" розгромив "Монако" в домашньому матчі сьомого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в столиці Іспанії завершився з рахунком 6:1 .

У першому таймі дублем відзначився форвард "вершкових" Кіліам Мбаппе.

На початку другої половини зустрічі Франко Мастантуоно довів перевагу мадридців до розгромної, після чого автогол оформив захисник "монегасків" Тіло Керер.

Далі Вінісіус Жуніор відправив п'ятий м'яч у ворота гостей. "Монако" вдалося відіграти один гол зусиллями Джордана Тезе, але потім Джуд Беллінгем установив остаточний рахунок гри – 6:1 на користь підопічних Альваро Арбелоа.

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів цей матч на лавці для запасних. Ворота "вершкових" захищав бельгієць Тібо Куртуа.

Огляд матчу "Реал" Мадрид – "Монако"

Після цієї перемоги "Реал" (15 очок) піднявся на друге місце у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги чемпіонів, достроково гарантувавши собі вихід до плейоф. "Монако" (9 балів) посідає 20-ту сходинку.

У заключному турі Ліги чемпіонів, матчі якого відбудуться 28 січня, "Реал" на виїзді зіграє з португальською "Бенфікою", а "Монако" прийме "Ювентус".

Нагадаємо, в основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда повинна зіграти по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

Вісім найкращих команд основного етапу Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.