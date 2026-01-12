"Реал" звільнив Хабі Алонсо та призначив нового головного тренера

Хабі Алонсо / © Associated Press

Реклама

Мадридський "Реал" звільнив Хабі Алонсо з посади головного тренера, призначивши новим керманичем команди Альваро Арбелоа.

Про це повідомляється на офіційному сайті "вершкових".

Останнім матчем Алонсо на чолі "Королівського клубу" стала поразка від "Барселони" (2:3) у фіналі Суперкубка Іспанії.

Реклама

44-річний іспанський фахівець очолив "Реал" у травні минулого року, залишивши леверкузенський "Баєр". Біля керма мадридців він провів 32 матчі, в яких здобув 24 перемоги.

Наразі "Реал" посідає друге місце у турнірній таблиці Ла Ліги, відстаючи від лідера чемпіонату "Барселони" на 4 очки.

Для Арбелоа це буде перший досвід роботи тренером на дорослому рівні. До цього часу 42-річний іспанець очолював "молодіжку" мадридського клубу "Кастілью" та успішно працював з юнацькими командами "Реала".

Як футболіст Альваро захищав кольори "вершкових" від 2009 до 2016 року, провів 238 матчів і здобув вісім трофеїв, зокрема двічі вигравав Лігу чемпіонів.

Реклама

Також Арбелоа є чемпіоном світу та дворазовим чемпіоном Європи у складі збірної Іспанії.

У наступному матчі "Реал" 14 січня зіграє з "Альбасете" у межах 1/8 фіналу Кубка Іспанії.

Нагадаємо, у складі "Реала" виступає український голкіпер Андрій Лунін, який цього сезону зіграв лише два матчі за клуб – проти "Олімпіакоса" у Лізі чемпіонів та з "Талаверою" в Кубку Іспанії, де вперше вийшов на поле з капітанською пов'язкою "бланкос".