Реалізував вихід один на один: Ярмоленко відзначився голом у матчі чемпіонату ОАЕ (відео)

Андрій уп'яте в сезоні забив за "Аль-Айн".
Український півзахисник "Аль-Айна" Андрій Ярмоленко відзначився голом у матчі чемпіонату ОАЕ проти "Аль-Батаеха".
33-річний українець вийшов на поле в стартовому складі, а на 35-й хвилині зробив рахунок 0:2 на користь своєї команди.
Ярмоленко отримав розкішну передачу від Халеда Альблуші та з меж штрафного майданчика пробив повз воротаря господарів.
Відео гола Ярмоленка
يارمولينكو يسجل هدف العين الثاني والشخصي الخامس له في المسابقة هذا الموسم..#البطائح_العين#دوري_ادنوك_للمحترفين pic.twitter.com/2yL4CduO2v— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 22, 2023
Це п'ятий гол українця у складі "Аль-Айна" і перший від початку 2023 року. Крім того, цього сезону на рахунку Ярмоленка три результативні передачі.
Наразі підопічні Сергія Реброва з 19 очками посідають восьме місце в турнірній таблиці чемпіонату ОАЕ . Лідирує "Аль-Шарджа" (26 балів).
Нагадаємо, Ярмоленко гравцем "Аль-Айна" став у середині липня 2022 року. Андрій підписав угоду до кінця сезону-2022/23. Минулого літа у нього завершився контракт із лондонським "Вест Гемом".
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