Реалізував вихід один на один: Ярмоленко відзначився голом у матчі чемпіонату ОАЕ (відео)

Український півзахисник "Аль-Айна" Андрій Ярмоленко відзначився голом у матчі чемпіонату ОАЕ проти "Аль-Батаеха".

33-річний українець вийшов на поле в стартовому складі, а на 35-й хвилині зробив рахунок 0:2 на користь своєї команди.

Ярмоленко отримав розкішну передачу від Халеда Альблуші та з меж штрафного майданчика пробив повз воротаря господарів.

Відео гола Ярмоленка

يارمولينكو يسجل هدف العين الثاني والشخصي الخامس له في المسابقة هذا الموسم..#البطائح_العين#دوري_ادنوك_للمحترفين pic.twitter.com/2yL4CduO2v — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 22, 2023

Це п'ятий гол українця у складі "Аль-Айна" і перший від початку 2023 року. Крім того, цього сезону на рахунку Ярмоленка три результативні передачі.

Наразі підопічні Сергія Реброва з 19 очками посідають восьме місце в турнірній таблиці чемпіонату ОАЕ . Лідирує "Аль-Шарджа" (26 балів).

Нагадаємо, Ярмоленко гравцем "Аль-Айна" став у середині липня 2022 року. Андрій підписав угоду до кінця сезону-2022/23. Минулого літа у нього завершився контракт із лондонським "Вест Гемом".

Читайте також:

Хет-трик Голанда: "Манчестер Сіті" розгромив суперника та наблизився до "Арсенала" в АПЛ

"Ювентус" можуть виключити з єврокубків – ЗМІ

Знову обізвали нацистом: Зозуля став жертвою образ іспанських фанатів – матч було призупинено