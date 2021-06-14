Реанімація Еріксена на футбольному полі: дружина гравця думала, що чоловік помер під час матчу

Подробиці моторошного інциденту.

Петер Шмейхель, батько голкіпера збірної Данії Каспера Шмайхеля, заявив, що Сабріна Квіст Йенсен, дружина півзахисника скандинавів Крістіана Еріксена, думала, що її чоловік помер просто на футбольному полі під час матчу Євро-2020 з Фінляндією.

Нагадаємо, наприкінці першого тайму 29-річний хавбек несподівано впав на газон без будь-якого впливу з боку суперників. Пізніше стало відомо, що у гравця зупинилося серце. Життя Еріксену вдалося врятувати завдяки діям медичної бригади просто на стадіоні.

Дружині футболіста під час цього інциденту вдалося прорватися на футбольне поле, але гравці збірної Данії не пустили її до місця, де лежав півзахисник.

"Всі бачили реакцію мого сина Каспера, який підбіг до дружини Крістіана. Він підійшов до неї, щоб сказати, що Крістіан дихає.

Вона дійсно думала, що він помер. Каспер повернувся, щоб бути впевненим на сто відсотків, що не сказав нічого недоречного", - цитує Петера Шмейхеля Metro.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Еріксен вперше з'явився на публіці після моторошного інциденту в матчі Євро-2020.

Реанімація Еріксена: як зірку світового футболу рятували просто на футбольному полі

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