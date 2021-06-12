Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаАрхівПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Реанімація Еріксена: УЄФА зробив офіційну заяву

Дата публікації
Перегляди
2391
Реанімація Еріксена: УЄФА зробив офіційну заяву

uefa.com

Організація відреагувала на шокову ситуацію.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) зробив заяву щодо ситуації під час матчу Євро-2020 між збірними Данії та Фінляндії, під час якої знепритомнів зірковий півзахисник Крістіан Еріксен.

"Після надання невідкладної медичної допомоги гравцеві збірної Данії Крістіану Еріксену відбулася кризова зустріч з обома командами і офіційними особами матчу, додаткова інформація буде передана в 19:45 за центральноєвропейським часом.

Гравця було доставлено до лікарні, і його стан стабілізувався", - йдеться в заяві УЄФА.