Реанімація Еріксена: УЄФА зробив офіційну заяву

Організація відреагувала на шокову ситуацію.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) зробив заяву щодо ситуації під час матчу Євро-2020 між збірними Данії та Фінляндії, під час якої знепритомнів зірковий півзахисник Крістіан Еріксен.

"Після надання невідкладної медичної допомоги гравцеві збірної Данії Крістіану Еріксену відбулася кризова зустріч з обома командами і офіційними особами матчу, додаткова інформація буде передана в 19:45 за центральноєвропейським часом.

Гравця було доставлено до лікарні, і його стан стабілізувався", - йдеться в заяві УЄФА.

Following the medical emergency involving Denmark's player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.



The player has been transferred to the hospital and has been stabilised. — UEFA (@UEFA) June 12, 2021

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