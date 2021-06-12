Реанімація на футбольному полі: матч Євро-2020 Данія - Фінляндія офіційно призупинено

Лікарі бюроться за життя Крістіана Еріксена.

Поєдинок 1-го туру Євро-2020 Данія - Фінляндія офіційно призупинено через інцидент з лідером данців Крістіаном Еріксеном. Гравець знепритомнів на полі наприкінці першого тайму.

Associated Press

Крістіан впав на газон на 43-й хвилині матчу і не ворушився. На полі з'явилися лікарі, щоб надати гравцеві екстрену допомогу. Вони робили Еріксену непрямий масаж серця, поки партнери закрили постраждалого від камер.

Associated Press

Associated Press

Арбітр матчу ухвалив рішення призупинити поєдинок. Через деякий час Еріксена забрали на ношах, поле покинули обидві команди.

УЄФА повідомив, що матч Данія - Фінляндія призупинений через надзвичайну ситуацію.

The UEFA EURO 2020 match in Copenhagen has been suspended due to a medical emergency. — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 12, 2021

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