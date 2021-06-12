Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаАрхівПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Реанімація на футбольному полі: матч Євро-2020 Данія - Фінляндія офіційно призупинено

Реанімація на футбольному полі: матч Євро-2020 Данія - Фінляндія офіційно призупинено

Associated Press

Лікарі бюроться за життя Крістіана Еріксена.

Поєдинок 1-го туру Євро-2020 Данія - Фінляндія офіційно призупинено через інцидент з лідером данців Крістіаном Еріксеном. Гравець знепритомнів на полі наприкінці першого тайму.

© Associated Press
Associated Press

Крістіан впав на газон на 43-й хвилині матчу і не ворушився. На полі з'явилися лікарі, щоб надати гравцеві екстрену допомогу. Вони робили Еріксену непрямий масаж серця, поки партнери закрили постраждалого від камер.

© Associated Press
Associated Press
© Associated Press
Associated Press

Арбітр матчу ухвалив рішення призупинити поєдинок. Через деякий час Еріксена забрали на ношах, поле покинули обидві команди.

УЄФА повідомив, що матч Данія - Фінляндія призупинений через надзвичайну ситуацію.