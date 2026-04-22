Ребров дав перший коментар після відходу зі збірної України

Сергій Ребров дав перший коментар після свого відходу з посади головного тренера збірної України.

Екскерманич "синьо-жовтих" подякував команді, вболівальникам та Українській асоціації футболу (УАФ) за підтримку.

"Я вдячний усій команді та вболівальникам за той етап, який ми пройшли. Це був складний шлях із перемогами і поразками, але українці збірну підтримували завжди. Це моменти єдності, які я не забуду і за які завжди буду вдячний. Також дякую УАФ за постійне сприяння, підтримку та спільну роботу", — цитує Реброва офіційний сайт УАФ.

Хто стане новим головним тренером збірної України — буде повідомлено пізніше.

Водночас Ребров продовжить працюватиме в структурі УАФ — як віцепрезидент і член Виконавчого комітету.

Нагадаємо, Ребров очолював збірну України від 2023 року. Під його керівництвом "синьо-жовті" кваліфікувалися на Євро-2024, але там не зуміли вийти з групи. Також команда не пробилася на чемпіонат світу-2026, програвши Швеції (1:3) в півфіналі плейоф відбору.

Під керівництвом Реброва збірна Україна провела 34 матчі — 16 перемог, 8 нічиїх та 10 поразок.

Раніше відомий журналіст і коментатор Ігор Циганик розповів, хто може стати головним тренером збірної України.

Також ми розповідали, що Мирон Маркевич лаконічно відреагував на потенційне призначення головним тренером збірної України.