Ребров дав пресконференцію перед грою з Бельгією в Лізі націй – "бан" Мудрика, тиск з боку УАФ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров дав пресконференцію перед першим матчем плейоф за право виступати в елітному дивізіоні наступного розіграшу Ліги націй проти команди Бельгії.

Відповіді керманича "синьо-жовтих" на запитання журналістів наводить Sport.ua.

Про кадрову ситуацію: "По-перше, хотів би подякувати нашим воїнам ЗСУ, які нас захищають. Подяка від мене та команди. По-друге, є проблеми у Довбика. У Артема висока температура, інфекція. Лікарі зроблять усе можливе, але подивимося, чи він зіграє завтра. Максим Таловєров, ви знаєте, через травму вже залишив збірну. У решти все гаразд".

Про збірну Бельгії: "Суперник – збалансована команда, завжди великий вибір гравців у них. Тяжко готуватися, бо не знаєш точно, хто на якій позиції зіграє. Не думаю, що гра Бельгії дуже зміниться з новим тренером. Тут важливо, що покаже збірна України. Потрібно показати футбол, який ми вимагаємо від себе".

Про психологічну атаку на Реброва та проблеми з УАФ: "Будь-яка гра збірної – це велика подія. Жодного тиску не відчуваю. У мене робочі стосунки з Шевченком, з УАФ. Вперше чую. Жодних проблем немає. Мені сказали, що щось у ЗМІ пишуть, але жодних проблем".

Про розмову Трампа та Путіна: "Мені складно говорити про це. Україна виборює своє існування. Ми вдячні США за допомогу, але мені важко коментувати цю розмову".

Про матч з Бельгією на Євро-2024: "У нас майже той же склад, що має змінитися? У тому матчі ми створили багато моментів та могли виграти. Їх влаштовувала нічия, вони були такими агресивними. У Лізі націй ми дивилися їхні матчі, зовсім інший футбол від них".

Про проблеми вінгера після дискваліфікації Мудрика: "Ми підтримуємо та допомагаємо Михайлу. Це важливий для нас гравець. Бажаю йому якнайшвидшого повернення у футбол. Це важливо і для нас, і для нього. Ми пробуємо варіанти зліва у півзахисті. Побачимо, хто вийде на Бельгію".

Про контрольні матчі в Канаді влітку: "Були різні варіанти, але я радий, що вибрали зіграти у Канаді. Ми з радістю поїдемо до Канади, де відбудеться ЧС-2026. Це важливий досвід. Ми знаємо, що Канада – друг України, там багато українців. Я вважаю, що це важливо для нас там зіграти".

Про тактику в обороні: "У нас вистачає центральних захисників. Можемо зіграти і у три центральні захисники, і у два. Важливо, які функції гравців. Ми викликали достатньо центральних захисників. У нас складна ситуація з жовтими картками, одразу 8 гравців на картках. Потрібно бути обережними".

Матч Україна – Бельгія відбудеться у четвер, 20 березня, в іспанській Мурсії на стадіоні "Нуева-Кондоміна". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Бельгія доступна на нашому сайті.

Поєдинок-відповідь між командами в неділю, 23 березня, прийматиме бельгійське місто Генк. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Переможець двоматчевого протистояння між Україною та Бельгією отримає місце в найпрестижнішому Дивізіоні А Ліги націй. Збірна, яка програє, проведе наступний розіграш турніру в Дивізіоні В.

Раніше стало відомо, що влітку 2025 року збірна України зіграє на товариському турнірі в Канаді.

Читайте також:

Україна – Бельгія: де і коли дивитися матч за місце в елітному дивізіоні Ліги націй

Один з лідерів збірної України ризикує пропустити матч проти Бельгії у плейоф Ліги націй

Україна – Бельгія: прогноз букмекерів на матч за місце в елітному дивізіоні Ліги націй