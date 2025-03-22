Ребров дав пресконференцію перед матчем-відповіддю України проти Бельгії в плейоф Ліги націй

Головний тренер збірної України Сергій Ребров відповів на запитання журналістів на пресконференції напередодні матчу-відповіді проти Бельгії в плейоф за право виступати в елітному дивізіоні наступного розіграшу Ліги націй.

Про це повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу (УАФ).

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– Чи зможе зіграти Артем Довбик?

– Він буде тренуватися в загальній групі, учора провів індивідуальне тренування. Наскільки я бачу, усе буде нормально.

– Керманич бельгійців Руді Гарсія сказав, що Україна їх приголомшила. Наскільки зараз у вас тісне спілкування з командою, щоб знову приголомшити суперника?

– У мене завжди нормальне спілкування з гравцями. Я не можу сказати, що після першої гри щось змінилося. У всіх робочий настрій, усі розуміють, що це був лише перший тайм. На завтра всі налаштовані дуже серйозно.

У попередньому поєдинку в першому таймі ми грали дуже дисципліновано, але, на жаль, не так агресивно. Я впевнений, що 90 хвилин важко грати у високому темпі. Тому ми додали в другому таймі та зробили результат. Завтра буде зовсім інша гра. Ми готуємося до агресивного суперника, який гратиме вдома й буде дуже вмотивованим.

– Як оціните дебют Єгора Ярмолюка? Яка його роль у вашій команді?

– Я задоволений усіма гравцями. Я привітав Єгора з гарним матчем, із дебютом. Він зробив те, що повинен був зробити. Він грав просто, не помилявся, що було важливо в ті хвилини. Він розуміє позицію, на якій грав, але ми іноді змінюємо позиції. Я думаю, що цей гравець уже готовий бути конкурентоздатним у нашій збірній, що він і показав.

– Чи розглядали ви варіант із довикликом Іллі Крупського з молодіжки?

– Так, розглядали, мені подобається цей гравець. Але він жодної гри не провів на рівні національної збірної. Є футболісти, які грали на позиції правого захисника, наприклад, Богдан Михайличенко за "Андерлехт" і "Полісся". На цій позиції непогано зіграв Олександр Зінченко. Тож є варіанти. Не потрібно було зараз негайно викликати гравця.

Я був би дуже задоволений, якби ми виграли 3:1 у збірної Бельгії у відбірному циклі, але це змагання за місця в дивізіонах Ліги націй. На мою думку, ці ігри дуже важливі для наших людей, для наших бійців у плані позитивних емоцій. Але це не гра за вихід на чемпіонат світу. Це дуже важливий матч для нас, зараз у нас є 23 гравці, які готуються. Я впевнений, що завтра вони покажуть свій максимум.

Ми завжди дякуємо ЗСУ за те, що маємо можливість грати у футбол. Добре, що ми маємо можливість грати в Європі, дякувати всім нашим партнерам, тій же Бельгії, які дуже допомагають. Я пам'ятаю, коли ми грали на Євро-2024, і коли звучав гімн України, усі вболівальники Бельгії аплодували. Це був дуже емоційний момент. Упевнений, завтра вболівальники будуть підтримувати збірну Бельгії, але вони з повагою ставляться до України. Важливо, що наша збірна грає в Європі, на високому рівні, представляла нашу країну на континентальній першості.

Матч Бельгія – Україна відбудеться в неділю, 23 березня, в бельгійському Генку на "Cegeka Arena". Зустріч розпочнеться о 21:45 за київським часом.

У першому поєдинку, який відбувся 20 березня в іспанській Мурсії, збірна України здобула вольову перемогу над бельгійцями з рахунком 3:1.

Переможець двоматчевого протистояння між Україною та Бельгією отримає місце в найпрестижнішому Дивізіоні А Ліги націй. Збірна, яка програє, проведе наступний розіграш турніру в Дивізіоні В.

Текстова онлайн-трансляція матчу Бельгія – Україна доступна на нашому сайті.

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