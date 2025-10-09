Ребров дав пресконференцію напередодні матчу з Ісландією у відборі ЧС-2026

Сергій Ребров / © Associated Press

Головний тренер збірної України Сергій Ребров дав пресконференцію напередодні матчу проти команди Ісландії у кваліфікації до чемпіонату світу-2026.

"Єгор Ярмолюк завтра не може зіграти, він відновлюється. Ми розмовляли з лікарями. Післязавтра він вже буде в основній групі, сподіваємося, буде готуватися до наступного матчу.

У нас багато травмованих. Але ми викликали достатньо гравців, які можуть їх замінити. Я вважаю, що футболісти, які є в розташуванні збірної, повинні вирішувати завдання завтра та в наступній грі.

Ісландія? Подивимося, як вони будуть грати. З новим тренером вони більше контролюють м'яч, вони починають атаки за рахунок передач, причому не довгих. Ми повинні до цього бути готові.

З нашого боку дуже важливо показати більш агресивну гру, порівняно з Азербайджаном. Показати, що ми хочемо виграти цей матч. Я впевнений в хлопцях, ми розмовляли. Я бачу, що вони хочуть реабілітуватися в цій та наступній грі. Я сподіваюсь, що завтра буде зовсім інша збірна України.

Правий захисник? У нас є вибір і я дуже задоволений, що на цю позицію є вибір. На цю гру ми викликали Караваєва. На минулу гру ми викликали Михайличенка та Дубінчака. Це прерогатива тренера – кого викликати. Я дуже задоволений, що футболісти, які грають за свої команди, показують рівень. А ми будемо вибирати", – сказав Ребров.

Поєдинок Ісландія – Україна відбудеться у п'ятницю, 10 жовтня, на стадіоні "Лейгардальсведлюр" в місті Рейк'явік. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

У стартових матчах відбору на Мундіаль збірна України програла Франції (0:2) та зіграла внічию з Азербайджаном (1:1).

Своєю чергою, Ісландія розгромила Азербайджан (5:0) та поступилася Франції (1:2).

Після двох турів збірна України з одним очком розташовується на третій позиції у своїй групі відбору на ЧС-2026, випереджаючи Азербайджан завдяки кращій різниці забитих і пропущених м'ячів. Лідирує з 6 балами Франція, на другому місці йде Ісландія (3 пункти).

Нагадаємо, переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.