Ребров дав пресконференцію перед матчем збірної України з Францією у відборі до ЧС-2026

Сергій Ребров / © УАФ

Реклама

Головний тренер збірної України Сергій Ребров провів пресконференцію напередодні матчу групового етапу кваліфікації на чемпіонат світу-2026 з футболу проти Франції.

"У нас завжди є якісь травмовані. Це проблема всіх команд. Зараз їх менше, а перед минулими двома іграми травмованих було більше. Але ті гравці, які викликаються до збірної... Ви бачили, як, наприклад, Волошин приїхав до збірної і видав дуже хорошу гру проти Ісландії. Тому я задоволений тими гравцями, які приїжджають до збірної. Вони віддають усе на полі заради нашої країни. Я вдячний їм. Є проблеми з травмованими, але ті гравці, що приїжджають, роблять те, що треба.

Я не розділяю ці матчі, проти Франції та Ісландії. Я вважаю, що матч з Францією теж важливий. Грати тут, у Франції, це для нас справді... Кожен матч дуже важливий. Тому ми розуміємо, що зараз вирішальні матчі, гравці теж розуміють. Я вважаю, що треба добре підготуватися, виходити й грати. Ми грали перший матч проти Франції, цей поєдинок у Польщі був дуже цікавий. Ми мали нагоди зрівняти рахунок, мали шанси у другому таймі. Ми проаналізували цю гру й будемо намагатися завтра взяти очки", – сказав Ребров.

Реклама

Матч Франція – Україна відбудеться у четвер, 13 листопада, на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі. Початок гри – о 21:45 за київським часом.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Франція – Україна.

Зазначимо, що в стартовому матчі кваліфікації на прийдешній Мундіаль, який відбувся 5 вересня у польському Вроцлаві, команда Сергія Реброва програла Франції з рахунком 0:2.

Після чотирьох турів турів збірна України (7 очок) посідає друге місце у своїй групі відбору на ЧС-2026. Лідирує з 10 балами Франція, на третій позиції йде Ісландія (4 пункти), замикає квартет Азербайджан (1 очко).

Реклама

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Раніше повідомлялося, що збірна України презентувала нову ексклюзивну домашню форму.

Нагадаємо, букмекери зробили прогноз на матч відбору ЧС-2026 Франція – Україна.