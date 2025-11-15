Ребров дав пресконференцію перед вирішальним матчем відбору ЧС-2026 проти Ісландії

Сергій Ребров / © УАФ

Реклама

Головний тренер збірної України Сергій Ребров дав пресконференцію напередодні матчу заключного туру групового етапу відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу проти Ісландії.

"Судаков? На жаль, він випав. Він уже поїхав лікуватися до "Бенфіки". Ні, я не знав. Я навіть не знав на розминці, коли він був, що в нього є пошкодження. Але після першого тайму він сказав, що коли він розминався, він відчував... На жаль, він не зможе допомогти. Зранку ми зробили обстеження – виявилася справді дуже серйозна травма. Він поїхав лікуватися додому.

Ця травма Судакова була отримана, на жаль, у "Бенфіці". У нас він навіть не провів жодного тренування. А чому ви не запитуєте про план на гру без Зінченка, Довбика? У нас завжди є якісь пошкодження. На жаль, ми повинні працювати з цим. Ті гравці, які є зараз в розташуванні збірної, мають завтра вирішувати результат.

Реклама

Я вважаю, що ми повинні зберегти те, що було в Ісландії. Ті швидкі атаки, які були в першому таймі, коли ми забили м'ячі. Ті підбирання, які були у другому таймі, коли ми забили м'ячі. Тому ми повинні зберегти ці фактори, але завтра. Завтра ми повинні бути більш агресивними. Ми граємо вдома. Нас влаштовує один результат. Тому ми повинні думати про перемогу. Треба думати, як забити м'яч.

Несподівані рішення? Їх хлопці роблять на полі. Я не думаю, що хлопці були згодні з тим, що ми вигравали 3:1, а Ісландія зрівняла рахунок. Я впевнений, що хлопці хотіли виграти цей матч, і ми хотіли. Тому йшли вперед. Нас цей рахунок не влаштовував. Завтра – те ж саме. Навіть якщо ми заб'ємо м'яч, це не значить, що ми повинні відходити назад. Завтра справді на перший план вийде характер. Гравці, які вийдуть завтра на поле, повинні бути бійцями, тому що ми справді боремося за всю Україну. Завтра, я впевнений, буде велика підтримка, буде багато українців, поляків, які нас підтримують. Важко зараз розказувати всі аспекти нашої гри, але я вважаю, що завтра усі ми повинні показати характер", – сказав Ребров.

Матч Україна – Ісландія відбудеться в неділю, 16 листопада, на стадіоні "Легія" у Варшаві. Початок гри – о 19:00 за київським часом.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Ісландія.

Реклама

Перед останнім туром українці та ісландці мають у своєму активі по 7 очок, але в острів'ян краща різниця забитих і пропущених м'ячів. Тому команду Сергія Реброва влаштує лише перемога в очному протистоянні, щоб посісти другу сходинку в групі та продовжити боротьбу за вихід на Мундіаль у плейоф.

Перше місце в групі та пряму путівку на ЧС-2026 здобула збірна Франції (13 балів), для якої виїзний матч заключного туру з Азербайджаном (1 пункт) уже не матиме турнірного значення.

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Раніше повідомлялося, що ключовий футболіст збірної України пропустить вирішальний матч відбору ЧС-2026 з Ісландією.