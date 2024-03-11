Ребров довикликав двох гравців до збірної України на плейоф відбору Євро-2024

Головний тренер збірної України Сергій Ребров перевів з резервного до основного списку футболістів, викликаних на березневий збір перед плейоф відбору до Євро-2024, захисника київського "Динамо" Олександра Тимчика та півзахисника "Дніпра-1" Олексія Гуцуляка.

Про це повідомляється на офіційному сайті Української асоціації футболу (УАФ).

Зазначимо, що в активі Тимчика один гол та 4 асисти у 15 іграх за національну команду. Гуцуляк раніше вже викликався до збірної України, але ще не дебютував.

"Синьо-жовті" розпочнуть збір 14 березня в іспанській Марбельї. Першими до табору національної команди прибудуть гравці з чемпіонату України, а легіонери приєднуватимуться впродовж тижня після матчів за свої клуби.

19 березня збірна України повним складом вилетить до Сараєва, де розміститься за два дні до півфінального поєдинку плейоф відбору на Євро-2024 з Боснією і Герцеговиною.

Наступного дня команда Реброва проведе передматчеве тренування в місті Зениця на полі стадіону "Біліно Поле", де 21 березня зіграє проти боснійців. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

22 березня "синьо-жовті" вирушать до Польщі, де упродовж трьох днів готуватимуться до другого березневого поєдинку.

Якщо наша збірна переможе боснійців, то 26 березня в польському Вроцлаві на стадіоні "Тарчінський Арена Вроцлав" зіграє вирішальний матч за вихід на чемпіонат Європи проти переможця пари Ізраїль – Ісландія. У разі невдачі проти балканців цього дня українці проведуть товариську зустріч з командою, яка програє в іншому півфіналі плейоф.

Нагадаємо, в разі виходу до фінального турніру Євро-2024 збірна України зіграє там у групі E проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Матчі фінального турніру Євро-2024 від 14 червня до 14 липня 2024 року відбуватимуться в Німеччині.

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