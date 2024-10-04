Ребров довикликав двох гравців до збірної України на жовтневі матчі Ліги націй: кого та яка причина

Андрій Ярмоленко та Олександр Сваток замінять травмованих Віктора Циганкова та Віталія Миколенка.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров зробив зміни у списку футболістів, викликаних на жовтневі матчі Ліги націй-2024/25 проти Грузії та Чехії.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, травмованих Віктора Циганкова та Віталія Миколенка замінять Андрій Ярмоленко та Олександр Сваток, яких тренерський штаб національної команди перевів з резервного списку до основного.

Склад збірної України на жовтневі матчі Ліги націй

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо" Київ), Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, Іспанія).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі – "Шахтар" Донецьк), Олександр Тимчик ("Динамо" Київ), Богдан Михайличенко ("Полісся" Житомир), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Максим Таловєров (ЛАСК Лінц, Австрія), Олександр Сваток ("Остін", США).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Владислав Кабаєв, Олександр Піхальонок, Андрій Ярмоленко (усі – "Динамо" Київ), Тарас Степаненко, Георгій Судаков, Дмитро Криськів, Олександр Зубков (усі – "Шахтар" Донецьк), Олексій Гуцуляк ("Полісся" Житомир), Михайло Мудрик ("Челсі" Лондон, Англія).

Нападники: Артем Довбик ("Рома" Рим, Італія), Роман Яремчук ("Олімпіакос" Пірей, Греція), Владислав Ванат ("Динамо" Київ).

Резервний список

Дмитро Різник, Артем Бондаренко, Данило Сікан (усі – "Шахтар" Донецьк), Олександр Мартинюк ("Олександрія"), Віталій Буяльський ("Динамо" Київ), Олександр Назаренко ("Полісся" Житомир).

У жовтні збірна України проведе два номінально домашні матчі Ліги націй. 11 жовтня в 3-му турі "синьо-жовті" в Познані прийматимуть Грузію, а 14 жовтня в 4-му турі у Вроцлаві зіграють проти Чехії.

Нагадаємо, в сезоні Ліги націй-2024/25 підопічні Реброва змагаються у групі В1 проти Чехії, Албанії та Грузії.

У стартових матчах турніру українці зазнали поразок від Албанії (1:2) та Чехії (2:3). Після двох турів збірна України посідає останнє місце у своїй групі, не набравши жодного очка. Лідирує з 6 очками Грузія, Албанія та Чехія мають у своєму активі по 3 бали.

Читайте також:

Ліга націй-2024/25: усі групи та турнірні таблиці

Помер колишній футболіст та тренер, експрезидент ФФУ Анатолій Коньков

УПЛ: розклад і результати матчів 9-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця