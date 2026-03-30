Ребров готовий подовжити контракт зі збірною України — ЗМІ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров може залишитися на посаді та підписати новий контракт із національною командою.

Про це повідомляє Динамо Київ Inside, посилаючись на джерела в Українській асоціації футболу (УАФ).

"З джерел УАФ. Лаконічно. Сергій Ребров готовий обговорювати умови пролонгації контракту зі збірною. Його найближче оточення довело цю позицію до членів Виконкому. Напевно, на цей крок головного тренера могла наштовхнути відсутність реальних клубних пропозицій щодо працевлаштування Реброва після закінчення нинішнього контракту з УАФ. Як одна із версій", — йдеться в дописі.

Нагадаємо, збірна України не змогла вийти до фінального турніру чемпіонату світу-2026. У півфіналі плейоф європейського відбору команда Реброва програла Швеції (1:3).

У вівторок, 31 березня, "синьо-жовті" проведуть товариський матч з Албанією. Гра відбудеться в іспанській Валенсії та розпочнеться о 21:45 за київським часом.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Україна — Албанія.

