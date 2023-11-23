Ребров оцінив результати жеребкування плейоф відбору на Євро-2024 для збірної України

"Синьо-жовті" зіграють проти Боснії та Герцеговини, а потім в разі успіху зійдуться з переможцем пари Ізраїль – Ісландія.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував результати жеребкування плейоф відбору на Євро-2024.

"Синьо-жовті" у півфіналі плейоф зустрінуться з командою Боснії та Герцеговини. Переможець цього матчу розіграє путівку на Євро з тріумфатором пари Ізраїль – Ісландія.

"Я вже казав, що немає різниці, хто випаде нам на жеребкуванні. Нам випала збірна Боснії і Герцеговини. Будемо готуватися до цього суперника. Поки що рано про щось казати, тому що попереду ще три-чотири місяці підготовки. Дуже важливо, в якому стані підійдуть усі наші гравці до матчів плейоф. Маємо інформацію, з ким гратимемо, і я впевнений, що ми будемо готові до березневих зустрічей.

Протягом цих місяців будемо стежити і за нашими гравцями, і за суперниками. Я знайомий зі збірною Боснії і Герцеговини, там підібрані хороші гравці. Навіть попри те, що вони не дуже добре виступили у своїй групі в цьому відбірному циклі.

Не маю побажань, на кого з цих збірних потрапляти у фіналі плейоф. Хіба що важливо, що якщо ми пройдемо збірну Боснії і Герцеговини, то другий матч гратимемо вдома. Підтримка наших уболівальників – ось це дуже важливо! Але нам треба добре підготуватися до зустрічі з боснійцями, для гравців дуже важливо думати саме про першу й найближчу гру", – наводить слова Реброва офіційний сайт УАФ.

Півфінальний матч плейоф проти боснійців збірна України зіграє 21 березня на полі свого суперника.

У разі успіху команда Реброва 26 березня проведе вирішальний поєдинок за вихід на Євро-2024 з переможцем пари Ізраїль – Ісландія, де буде номінальним господарем.

Нагадаємо, жеребкування групового етапу Євро-2024 відбудеться 2 грудня у німецькому Гамбурзі, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматимуть 10 міст Німеччини.

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