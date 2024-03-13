Ребров оцінив шанси Циганкова зіграти в матчі плейоф відбору Євро-2024 проти Боснії та Герцеговини

Керманич "синьо-жовтих" сподівається, що один з лідерів його команди встигне відновитися до надважливого поєдинку.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував травму півзахисника "Жирони" Віктора Циганкова, оцінивши його перспективи взяти участь у матчі плейоф відбору на Євро-2024 проти Боснії та Герцеговини.

За словами керманича "синьо-жовтих", 26-річний вінгер має високі шанси вийти на поле у грі з боснійцями. Ребров наголосив на важливості Циганкова, але водночас зазначив, що національна команда залежить не лише від Віктора.

"Я думаю, що шанси дуже високі. Я щодня спілкуюся з Віктором. Я дивлюся динаміку його відновлення і всі ми сподіваємося. Подивимося. Але все залежить від нього, від того, як він буде відновлюватися.

Ще раз – у нас багато гравців. Ми не залежимо тільки від Віктора. Це дуже важливий гравець для нас, але у нас зараз 28 футболістів. Тому буде Віктор чи ні, ми готуємося дуже серйозно. Будемо тільки раді, якщо він відновиться", – сказав Ребров на брифінгу, який відбувся 13 березня на Центральному залізничному вокзалі Києва перед тим, як команда вирушила на тренувальний збір до Іспанії.

У четвер, 14 березня, "синьо-жовті" розпочнуть збір в іспанській Марбельї, присвячений підготовці до півфіналу плейоф відбору на Євро-2024 проти Боснії та Герцеговини.

Матч Боснія і Герцеговина – Україна відбудеться 21 березня в місті Зениця на стадіоні "Біліно Поле". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Якщо команда Сергія Реброва переможе боснійців, то 26 березня в польському Вроцлаві на стадіоні "Тарчінський Арена Вроцлав" зіграє вирішальний матч за вихід на чемпіонат Європи проти переможця пари Ізраїль – Ісландія.

Нагадаємо, в разі виходу до фінального турніру Євро-2024 збірна України зіграє там у групі E проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Матчі фінального турніру Євро-2024 від 14 червня до 14 липня 2024 року відбуватимуться в Німеччині.

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