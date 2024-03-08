Ребров оголосив склад збірної України на матч плейоф відбору Євро-2024 проти Боснії та Герцеговини

Збірна України оприлюднила заявку на півфінальний матч плейоф відбору на Євро-2024 проти національної команди Боснії та Герцеговини.

Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров викликав на березневий збір перед грою з боснійцями 26 футболістів.

Зазначимо, що через травми до списку не потрапили вінгер "Динамо" Андрій Ярмоленко і півзахисник "Шахтаря" Тарас Степаненко.

Склад збірної України на плейоф відбору Євро-2024

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо"), Андрій Лунін ("Реал", Іспанія), Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія).

Захисники: Денис Попов, Олександр Караваєв (обидва – "Динамо"), Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (всі – "Шахтар"), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія), Богдан Михайличенко ("Полісся").

Півзахисники: Георгій Судаков, Олександр Зубков (обидва – "Шахтар"), Олександр Піхальонок ("Дніпро-1"), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Сергій Сидорчук ("Вестерло", Бельгія), Руслан Малиновський ("Дженоа", Італія), Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія), Михайло Мудрик ("Челсі", Англія), Микола Шапаренко, Володимир Бражко (обидва – "Динамо").

Форварди: Данило Сікан ("Шахтар"), Артем Довбик ("Жирона", Іспанія), Роман Яремчук ("Валенсія", Іспанія), Владислав Ванат ("Динамо").

Резервний список: Дмитро Різник, Єгор Назарина (обидва – "Шахтар"), Олександр Тимчик ("Динамо"), Олексій Гуцуляк ("Дніпро-1").

Матч Боснія і Герцеговина – Україна відбудеться 21 березня в місті Зениця на стадіоні "Біліно Поле". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Якщо команда Сергія Реброва переможе боснійців, то 26 березня в польському Вроцлаві на стадіоні "Тарчінський Арена Вроцлав" зіграє вирішальний матч за вихід на чемпіонат Європи проти переможця пари Ізраїль – Ісландія.

У разі виходу до фінального турніру Євро-2024 збірна України зіграє там у групі E проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Матчі фінального турніру Євро-2024 від 14 червня до 14 липня 2024 року відбуватимуться в Німеччині.

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