Ребров оголосив склад збірної України на матчі відбору Євро-2024 проти Англії та Італії

До заявки "синьо-жовтих" на важливі поєдинки кваліфікації на континентальну першість увійшли 25 гравців.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив список футболістів національної команди, які готуватимуться до матчів відбору Євро-2024 проти Англії та Італії.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, виклик до розташування головної команди країни отримали 25 гравців. Ще п'ятеро виконавців увійшли до резервного списку.

Склад збірної України на матчі відбору Євро-2024 проти Англії та Італії

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо"), Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Андрій Лунін ("Реал", Іспанія).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва – "Шахтар"), Денис Попов, Олександр Тимчик (обидва – "Динамо"), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Сергій Кривцов ("Інтер Маямі", США), Богдан Михайличенко ("Динамо" Загреб, Хорватія).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко (усі – "Динамо"), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина (усі – "Шахтар"), Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Михайло Мудрик ("Челсі", Англія).

Нападники: Роман Яремчук ("Брюгге", Бельгія), Артем Довбик ("Жирона", Іспанія), Владислав Ванат ("Динамо").

Резервний список

Олександр Караваєв ("Динамо"), Олександр Сваток, Олександр Піхальонок (обидва – "Дніпро-1"), Арсеній Батагов ("Зоря"), Данило Сікан ("Шахтар").

Національна команда розпочне свій збір 3 вересня у Тшебниці – передмісті Вроцлава. Саме в цьому польському місті "синьо-жовті" проведуть 9 вересня матч зі збірною Англії. 12 вересня підопічні Реброва в Мілані зіграють з Італією.

Збірна України у відборі на Євро-2024

Українська збірна вже провела три матчі кваліфікації на чемпіонат Європи 2024 року. "Синьо-жовті" програли Англії (0:2), перемогли Північну Македонію (3:2) та обіграли Мальту (1:0).

Після трьох зіграних поєдинків збірна України з 6 очками посідає друге місце у своїй групі відбору на Євро-2024. Лідирує з 12 балами Англія. Команди Італії та Північної Македонії набрали по три залікові пункти, Мальта – жодного.

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

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