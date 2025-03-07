Ребров оголосив склад збірної України на матчі з Бельгією за місце в еліті Ліги націй

Поєдинки заплановано на 20 та 23 березня.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив список гравців, викликаних на матчі плейоф проти Бельгії за право виступати в елітному дивізіоні Ліги націй.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, до основного списку "синьо-жовтих" увійшли 25 виконавців, ще шість футболістів потрапили до резервного.

Склад збірної України на матчі плейоф Ліги націй проти Бельгії

Воротарі: Андрій Лунін ("Реал", Іспанія), Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар")

Захисники: Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Максим Таловєров ("Плімут", Англія), Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (всі – "Шахтар"), Олексій Сич ("Карпати"), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Богдан Михайличенко ("Полісся")

Півзахисники: Єгор Ярмолюк ("Брентфорд" Англія), Єгор Назарина, Георгій Судаков (обидва – "Шахтар"), Іван Калюжний ("Олександрія"), Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Андрій Ярмоленко (всі – "Динамо"), Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – "Полісся"), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія)

Нападники: Владислав Ванат ("Динамо"), Артем Довбик ("Рома", Італія), Роман Яремчук ("Олімпіакос", Греція)

Резервний список

Георгій Бущан ("Аль-Шабаб", Саудівська Аравія), Олександр Сваток ("Остін", США), Денис Попов, Владислав Кабаєв (обидва – "Динамо"), Дмитро Криськів ("Шахтар"), Олександр Зубков ("Трабзонспор", Туреччина)

Матчі України проти Бельгії заплановано на 20 та 23 березня. Перша зустріч буде номінально домашньою для "синьо-жовтих" і відбудеться в іспанській Мурсії, поєдинок-відповідь прийматиме бельгійський Генк.

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