Ребров оголосив склад збірної України на перші матчі в Лізі націй-2024/25: креативне відео

У вересні "синьо-жовті" зіграють проти Албанії та Чехії.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився зі списком футболістів, викликаних на на вересневі матчі Ліги націй-2024/25 з Албанією та Чехією.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, до основного списку увійшли 26 гравців, ще шестеро виконавців потрапили до резервного реєстру.

Склад збірної України на перші матчі в Лізі націй-2024/25

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо" Київ), Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, Іспанія).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі – "Шахтар" Донецьк), Олександр Тимчик, Денис Попов (обидва – "Динамо" Київ), Віталій Миколенко ("Евертон" Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Максим Таловєров (ЛАСК Лінц, Австрія).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Владислав Кабаєв, Олександр Піхальонок (усі – "Динамо" Київ), Тарас Степаненко, Георгій Судаков (обидва – "Шахтар" Донецьк), Олександр Зінченко ("Арсенал" Лондон, Англія), Михайло Мудрик ("Челсі" Лондон, Англія), Сергій Сидорчук ("Вестерло", Бельгія), Руслан Малиновський ("Дженоа" Генуя, Італія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія).

Нападники: Артем Довбик ("Рома" Рим, Італія), Роман Яремчук ("Олімпіакос" Пірей, Греція), Владислав Ванат ("Динамо" Київ).

Резервний список

Дмитро Різник ("Шахтар" Донецьк), Богдан Михайличенко ("Полісся" Житомир), Олександр Сваток ("Остін", США), Віталій Буяльський ("Динамо" Київ), Олександр Зубков, Данило Сікан (обидва – "Шахтар" Донецьк).

Пресслужба УАФ представила склад національної команди на перші матчі в Лізі націй-2024/25 креативним відео.

"Ми продовжуємо жити, працювати і боротись задля нашого майбутнього і спільних перемог. Вже зовсім скоро наша головна футбольна команда буде захищати честь країни на футбольному полі. Наш склад на вересневі поєдинки Ліги націй-2024/25. Разом ми – сила", – йдеться в підписі до відеоролику.

У сезоні Ліги націй-2024/25 збірна України виступатиме у другому за силою дивізіоні В. Суперниками підопічних Реброва у групі будуть команди Чехії, Албанії та Грузії.

У вересні на "синьо-жовтих" чекає два поєдинки, обидва – у Празі. 7 вересня українці зіграють номінально домашній матч з Албанією, а потім 10 вересня проведуть виїзну зустріч з Чехією.

Раніше повідомлялося, що став відомий календар матчів збірної України в Лізі націй-2024/25.

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