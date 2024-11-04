Ребров оголосив склад збірної України на заключні матчі групового етапу Ліги націй

У листопаді "синьо-жовті" зіграють проти Грузії та Албанії.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив імена футболістів, яких він викликав на заключні поєдинки групового раунду Ліги націй-2024/25 проти Грузії та Албанії.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, до основного списку увійшли 25 виконавців. Ще сім гравців потрапили до резервного.

Зазначимо, що дебютний виклик до національної команди отримав півзахисник "Брентфорда" Єгор Ярмолюк.

Водночас не потрапив до заявки "синьо-жовтих" вінгер "Динамо" Андрій Ярмоленко, а опорний хавбек "Шахтаря" Тарас Степаненко опинився лише у резервному списку.

Склад збірної України на матчі проти Грузії та Албанії

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо" Київ), Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, Іспанія).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі – "Шахтар" Донецьк), Олександр Тимчик ("Динамо" Київ), Віталій Миколенко ("Евертон" Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Максим Таловєров (ЛАСК Лінц, Австрія).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Володимир Бражко (обидва – "Динамо" Київ), Георгій Судаков, Дмитро Криськів, Олександр Зубков (усі – "Шахтар" Донецьк), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – "Полісся" Житомир), Іван Калюжний ("Олександрія"), Михайло Мудрик ("Челсі" Лондон, Англія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Олександр Зінченко ("Арсенал" Лондон, Англія), Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія).

Нападники: Артем Довбик ("Рома" Рим, Італія), Роман Яремчук ("Олімпіакос" Пірей, Греція), Владислав Ванат ("Динамо" Київ).

Резервний список

Дмитро Різник, Тарас Степаненко, Данило Сікан (усі – "Шахтар" Донецьк), Олександр Сваток ("Остін", США), Богдан Михайліченко ("Полісся" Житомир), Віталій Буяльський, Владислав Кабаєв (обидва – "Динамо" Київ).

Матч з Грузією підопічні Реброва проведуть 16 листопада в Батумі на AdjaraBet Arena. Після цього українці 19 листопада в Тирані на стадіоні Air Albania зіграють проти Албанії.

Після четвертого туру Ліги націй збірна України посідає останнє місце у групі B1, маючи у своєму активі 4 очки. Лідирує з 7 балами Чехія. На другій та третій позиціях відповідно розташувалися Грузія та Албанія, які мають у своєму активі по 6 пунктів.

Турнірна таблиця у групі збірної України в Лізі націй / Фото: flashscore.ua

Згідно з новим форматом Ліги націй, учасник групового турніру в Дивізіоні В, де змагається збірна України, якщо посяде:

перше місце – підніметься до Дивізіону А;

друге місце – зіграє стикові матчі за вихід до Дивізіону А з командою, яка фінішує третьою в групі Дивізіону А;

третє місце – зіграє стикові матчі за збереження прописки у Дивізіоні B з командою, яка фінішує другою в групі Дивізіону С;

четверте місце – вилетить до Дивізіону С.

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