Ребров оголосив склад збірної України на жовтневі матчі Ліги націй проти Грузії та Чехії

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив імена футболістів, викликаних на жовтневі поєдинки Ліги націй-2024/25 проти Грузії та Чехії.

До основного списку увійшли 25 виконавців, ще вісім гравців потрапили до резервного, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Зазначимо, що капітан збірної України Андрій Ярмоленко опинився лише в резервному списку замість основного.

Дебютний виклик до національної команди отримав півзахисник "Шахтаря" Дмитро Криськів, а ось його однокубник Артем Бондаренко потрапив тільки до резервного списку.

Через травми до табору "синьо-жовтих" не були викликані Олександр Зінченко та Руслан Малиновський.

Склад збірної України на жовтневі матчі Ліги націй

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо" Київ), Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, Іспанія).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі – "Шахтар" Донецьк), Олександр Тимчик ("Динамо" Київ), Богдан Михайличенко ("Полісся" Житомир), Віталій Миколенко ("Евертон" Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Максим Таловєров (ЛАСК Лінц, Австрія).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Владислав Кабаєв, Олександр Піхальонок (усі – "Динамо" Київ), Тарас Степаненко, Георгій Судаков, Дмитро Криськів, Олександр Зубков (усі – "Шахтар" Донецьк), Олексій Гуцуляк ("Полісся" Житомир), Михайло Мудрик ("Челсі" Лондон, Англія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія).

Нападники: Артем Довбик ("Рома" Рим, Італія), Роман Яремчук ("Олімпіакос" Пірей, Греція), Владислав Ванат ("Динамо" Київ).

Резервний список

Дмитро Різник ("Шахтар" Донецьк), Олександр Сваток ("Остін", США), Олександр Мартинюк ("Олександрія"), Андрій Ярмоленко, Віталій Буяльський (обидва – "Динамо" Київ), Артем Бондаренко, Данило Сікан (обидва – "Шахтар" Донецьк), Олександр Назаренко ("Полісся" Житомир).

У жовтні збірна України проведе два номінально домашні матчі Ліги націй. 11 жовтня в 3-му турі "синьо-жовті" в Познані прийматимуть Грузію, а 14 жовтня в 4-му турі у Вроцлаві зіграють проти Чехії.

Нагадаємо, в сезоні Ліги націй-2024/25 підопічні Реброва змагаються у групі В1 проти Чехії, Албанії та Грузії.

У стартових матчах турніру українці зазнали поразок від Албанії (1:2) та Чехії (2:3). Після двох турів збірна України посідає останнє місце у своїй групі, не набравши жодного очка. Лідирує з 6 очками Грузія, Албанія та Чехія мають у своєму активі по 3 бали.

Читайте також:

Незважаючи на поразки в Лізі націй: збірна України піднялась на одну позицію в рейтингу ФІФА

Ліга націй-2024/25: результати матчів 2-го туру

Ліга націй-2024/25: результати матчів 1-го туру