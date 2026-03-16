Ребров оголосив склад збірної України на плейоф відбору до чемпіонату світу-2026

Збірна України з футболу

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив список гравців, викликаних на плейоф європейської кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року.

Про це повідомляється на офіційному сайті УАФ.

До основного списку увійшли 26 футболістів. Ще дев'ятеро виконавців перебувають у резервному списку.

До складу "синьо-жовтих" потрапили три дебютанти: голкіпер Руслан Нещерет, захисник Борис Крушинський та форвард Матвій Пономаренко.

Склад збірної України на плейоф відбору ЧС-2026

Воротарі: Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар" Донецьк), Руслан Нещерет ("Динамо" Київ).

Захисники: Ілля Забарний ("Парі Сен-Жермен" Париж, Франція), Олександр Сваток ("Остін", США), Валерій Бондар, Юхим Конопля (обидва — "Шахтар" Донецьк), Максим Таловєров ("Сток Сіті", Англія), Віталій Миколенко ("Евертон" Ліверпуль, Англія), Олександр Тимчик ("Динамо" Київ), Богдан Михайличенко, Борис Крушинський (обидва — "Полісся" Житомир).

Півзахисники: Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія), Іван Калюжний ("Металіст 1925" Харків), Олег Очеретько ("Шахтар" Донецьк), Георгій Судаков ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Руслан Малиновський ("Дженоа" Генуя, Італія), Микола Шапаренко, Олександр Піхальонок, Назар Волошин (усі — "Динамо" Київ), Олексій Гуцуляк ("Полісся" Житомир), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Олександр Зубков ("Трабзонспор" Трабзон, Туреччина).

Нападники: Владислав Ванат ("Жирона", Іспанія), Роман Яремчук ("Ліон", Франція), Матвій Пономаренко ("Динамо" Київ).

Резервний список

Євген Волинець, Сергій Чоботенко, Едуард Сарапій, Олександр Назаренко, Ігор Краснопір (усі — "Полісся" Житомир), Костянтин Вівчаренко, Володимир Бражко (обидва — "Динамо" Київ), Єгор Назарина ("Шахтар" Донецьк), Олексій Сич ("Карпати" Львів).

У півфіналі плейоф відбору до ЧС-2026 збірна України 26 березня зіграє проти Швеції. Матч відбудеться на "Естадіо Сьютат де Валенсія" в іспанському місті Валенсія. Початок — о 21:45 за київським часом.

У разі перемоги команда Реброва на цій же арені 31 березня у фіналі плейоф за вихід на Мундіаль побореться з тріумфатором пари Польща — Албанія. У разі поразки від шведів наша збірна 31 березня проведе товариський поєдинок з командою, яка програє в дуелі між поляками та албанцями.

Зазначимо, що збірна України вже дізналася потенційних суперників у фінальному турнірі ЧС-2026. Якшо "синьо-жовті" зможуть пробитися на Мундіаль, то позмагаються у групі F з Нідерландами, Японією та Тунісом.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.