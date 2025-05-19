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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Ребров оголосив склад збірної України на товариський турнір у Канаді

"Синьо-жовті" у червні позмагаються з командами Канади та Нової Зеландії.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Збірна України з футболу

Збірна України з футболу / © Associated Press

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оприлюднив список футболістів, викликаних для підготовки до матчів червневого товариського турніру Canadian Shield, який відбудеться в Торонто.

До основного списку увійшли 26 виконавців, ще чотири гравці потрапили до резервного, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Склад збірної України

Воротарі: Андрій Лунін ("Реал", Іспанія), Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар")

Захисники: Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Максим Таловєров ("Плімут", Англія), Євген Чеберко ("Коламбус Крю", США), Олександр Тимчик, Владислав Дубінчак (обоє – "Динамо"), Олександр Мартинюк ("Олександрія"), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обоє – "Шахтар"), Богдан Михайличенко ("Полісся")

Півзахисники: Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Олександр Зубков ("Трабзонспор", Туреччина), Микола Шапаренко, Олександр Піхальонок, Микола Михайленко, Владислав Кабаєв (усі – "Динамо"), Іван Калюжний ("Олександрія"), Георгій Судаков, Артем Бондаренко, Єгор Назарина (усі – "Шахтар"), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обоє – "Полісся")

Нападник: Роман Яремчук ("Олімпіакос", Греція)

Резервний список

Георгій Бущан ("Аль-Шабаб", Саудівська Аравія), Олександр Сваток ("Остін", США), Юхим Конопля, Дмитро Криськів (обидва – "Шахтар").

У межах товариського турніру "синьо-жовті" проведуть два матчі: проти Канади (7 червня) та Нової Зеландії (10 червня). Обидва поєдинки відбудуться на стадіоні BMO Field, який 2026 року прийматиме зустрічі фінальної частини чемпіонату світу.

Нагадаємо, у вересні цього року підопічні Реброва стартують у відборі на чемпіонат світу-2026. На груповому етапі кваліфікації на майбутній Мундіаль українці зіграють проти Франції, Азербайджану та Ісландії.

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