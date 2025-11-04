Ребров оголосив склад збірної України на вирішальні матчі відбору ЧС-2026

Збірна України з футболу / © УАФ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив імена футболістів, які готуватимуться до заключних матчів групового етапу відбору на чемпіонат світу-2026 проти Франції та Ісландії.

До основного списку ввійшли 25 гравців. Ще десятеро виконавців перебувають у резервному, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Склад збірної України на матчі з Францією та Ісландією

Воротарі: Євген Волинець ("Полісся" Житомир), Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар" Донецьк).

Захисники: Ілля Забарний ("Парі Сен-Жермен" Париж, Франція), Олександр Сваток ("Остін", США), Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі – "Шахтар" Донецьк), Віталій Миколенко ("Евертон" Ліверпуль, Англія), Богдан Михайличенко ("Полісся" Житомир), Олександр Караваєв ("Динамо" Київ), Арсеній Батагов ("Трабзонспор" Трабзон, Туреччина).

Півзахисники: Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія), Іван Калюжний ("Металіст 1925", Харків), Микола Шапаренко, Володимир Бражко (обидва – "Динамо" Київ), Георгій Судаков ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Олег Очеретько ("Шахтар" Донецьк), Олексій Гуцуляк ("Полісся" Житомир), Руслан Малиновський ("Дженоа" Генуя, Італія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Олександр Зубков ("Трабзонспор" Трабзон, Туреччина).

Нападники: Артем Довбик ("Рома" Рим, Італія), Владислав Ванат ("Жирона", Іспанія), Роман Яремчук ("Олімпіакос" Пірей, Греція).

Резервний список

Руслан Нещерет, Костянтин Вівчаренко, Олександр Тимчик, Олександр Піхальонок, Назар Волошин (усі – "Динамо" Київ), Максим Таловєров ("Сток Сіті" Сток-он-Тренд, Англія), Артем Бондаренко, Єгор Назарина (обидва – "Шахтар" Донецьк), Олександр Назаренко, Владислав Велетень (обидва – "Полісся" Житомир).

Свій збір наша національна команда фактично розпочне в понеділок, 10 листопада. Футболісти, які виступають у чемпіонаті України, діставатимуться потягом/автобусом до польського Жешува, звідки літаком переберуться до столиці Франції. Уже безпосередньо в Парижі до команди приєднаються легіонери.

Матч Франція – Україна відбудеться 13 листопада (21:45 за київським часом) на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі. Поєдинок Україна – Ісландія заплановано 16 листопада (19:00 за київським часом) на стадіоні "Легія" у Варшаві.

Після чотирьох турів турів збірна України (7 очок) посідає друге місце у своїй групі відбору на ЧС-2026. Лідирує з 10 балами Франція, на третій позиції йде Ісландія (4 пункти), замикає квартет Азербайджан (1 очко).

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.