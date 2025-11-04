ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
450
Час на прочитання
2 хв

Ребров оголосив склад збірної України на вирішальні матчі відбору ЧС-2026

У листопаді "синьо-жовті" зіграють з Францією та Ісландією.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Збірна України з футболу

Збірна України з футболу / © УАФ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив імена футболістів, які готуватимуться до заключних матчів групового етапу відбору на чемпіонат світу-2026 проти Франції та Ісландії.

До основного списку ввійшли 25 гравців. Ще десятеро виконавців перебувають у резервному, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Склад збірної України на матчі з Францією та Ісландією

Воротарі: Євген Волинець ("Полісся" Житомир), Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар" Донецьк).

Захисники: Ілля Забарний ("Парі Сен-Жермен" Париж, Франція), Олександр Сваток ("Остін", США), Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі – "Шахтар" Донецьк), Віталій Миколенко ("Евертон" Ліверпуль, Англія), Богдан Михайличенко ("Полісся" Житомир), Олександр Караваєв ("Динамо" Київ), Арсеній Батагов ("Трабзонспор" Трабзон, Туреччина).

Півзахисники: Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія), Іван Калюжний ("Металіст 1925", Харків), Микола Шапаренко, Володимир Бражко (обидва – "Динамо" Київ), Георгій Судаков ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Олег Очеретько ("Шахтар" Донецьк), Олексій Гуцуляк ("Полісся" Житомир), Руслан Малиновський ("Дженоа" Генуя, Італія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Олександр Зубков ("Трабзонспор" Трабзон, Туреччина).

Нападники: Артем Довбик ("Рома" Рим, Італія), Владислав Ванат ("Жирона", Іспанія), Роман Яремчук ("Олімпіакос" Пірей, Греція).

Резервний список

Руслан Нещерет, Костянтин Вівчаренко, Олександр Тимчик, Олександр Піхальонок, Назар Волошин (усі – "Динамо" Київ), Максим Таловєров ("Сток Сіті" Сток-он-Тренд, Англія), Артем Бондаренко, Єгор Назарина (обидва – "Шахтар" Донецьк), Олександр Назаренко, Владислав Велетень (обидва – "Полісся" Житомир).

Свій збір наша національна команда фактично розпочне в понеділок, 10 листопада. Футболісти, які виступають у чемпіонаті України, діставатимуться потягом/автобусом до польського Жешува, звідки літаком переберуться до столиці Франції. Уже безпосередньо в Парижі до команди приєднаються легіонери.

Матч Франція – Україна відбудеться 13 листопада (21:45 за київським часом) на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі. Поєдинок Україна – Ісландія заплановано 16 листопада (19:00 за київським часом) на стадіоні "Легія" у Варшаві.

Після чотирьох турів турів збірна України (7 очок) посідає друге місце у своїй групі відбору на ЧС-2026. Лідирує з 10 балами Франція, на третій позиції йде Ісландія (4 пункти), замикає квартет Азербайджан (1 очко).

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Дата публікації
Кількість переглядів
450
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie