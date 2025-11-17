Ребров подякував Зеленському та ОП після перемоги України над Ісландією у відборі ЧС-2026

Сергій Ребров / © УАФ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував перемогу над Ісландією (2:0) в матчі заключного туру групового етапу відбору на чемпіонат світу-2026.

Зокрема керманич "синьо-жовтих" висловив подяку президенту України Володимиру Зеленському та Офісу президента, керівником якого є Андрій Єрмак.

Відповідний допис Ребров опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Хочу щиро подякувати всім українцям! Сьогоднішня перемога – це не просто результат. Це ваша віра, ваші емоції, ваші голоси, які ми відчуваємо незалежно від того, де граємо. Ми завжди говоримо з хлопцями в роздягальні: коли за нами країна – ми не маємо права грати інакше. Дякую журналістам і всім, хто критикував нас чесно і по суті.

Окрема подяка Президенту України Володимиру Зеленському та Офісу президента. Ми постійно відчуваємо вашу підтримку – не у великих словах, а в конкретних діях. Вашу підтримку відчуває вся команда. Це дуже важливо відчувати, що саме зараз ми всі як одне ціле.

Всі разом ми єдина Україна. Всі разом ми сильніші і готові досягати великих цілей", – написав Ребров.

Завдяки цій перемозі збірна України (10 очок) фінішувала на другому місці у своїй групі відбору на ЧС-2026, обійшовши Ісландію (7 пунктів), яка посіла третю позицію. Франція (16 балів) з першого місця вийшла на Мундіаль. Замкнув квартет Азербайджан (1 очко).

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Посівши друге місце у своїй групі, збірна України пробилася до плейоф відбору на ЧС-2026. Плейоф складатиметься з одноматчевих півфіналів та фіналів. Поєдинки відбудуться у березні 2026 року.

Жеребкування плейоф кваліфікації ЧС-2026 відбудеться у четвер, 20 листопада, о 14:00 за київським часом.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

