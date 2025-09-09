Ребров попросив вибачення після нічиєї збірної України з Азербайджаном у відборі ЧС-2026

Сергій Ребров / © Associated Press

Реклама

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров дав пресконференцію після нічиєї з Азербайджаном (1:1) у другому матчі групового етапу кваліфікації на чемпіонат світу-2026.

"Я хочу попросити вибачення. Справді, усі очікували від нас... Навіть якби ми виграли 1:0, казали б, що це мало. Але ви бачили, у нас дуже багато травмованих гравців, навіть сьогодні не могли використати Гуцуляка, який учора отримав пошкодження. Тому важко на цьому рівні грати. У нас триває війна, тому треба підтримувати один одного, треба підтримувати свою збірну.

Мене можуть хаяти після кожної гри, навіть якщо ми виграли у Бельгії – чому ви так погано грали перший тайм. Це завжди так, на жаль. Тому я хочу вболівальникам сказати – ми зараз усі підтримуємо ЗСУ, наші збройні сили. Але збірна – це та ж Україна, тут усі працюють на максимум. І я, і гравці. Я хочу, щоб зараз українці підтримували гравців. Ще ми нічого не програли, у нас ще багато ігор. Так, у нас уже немає жодних шансів на поразку, але зараз, я впевнений, що гравці розуміють – нема шансів на поразку. Так, я згоден, ми заслужили цю критику, але ми ще нікуди не вилетіли", – цитує Реброва Суспільне Спорт.

Реклама

Крім українців та азербайджанців, в групі D також виступають збірні Франції та Ісландії. У першому турі команда Сергія Реброва програла французам (0:2), а ісландці розгромили Азербайджан (5:0).

Поєдинок другого туру групи D між збірними Франції та Ісландії відбудеться 9 вересня в Парижі, початок – о 21:45 за київським часом.

Наступний матч у відборі на ЧС-2026 збірна України проведе 10 жовтня на виїзді проти Ісландії. Того ж дня Азербайджан у гостях позмагається з Францією.

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Реклама

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.