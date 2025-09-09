ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
832
Час на прочитання
2 хв

Ребров попросив вибачення після нічиєї збірної України з Азербайджаном у відборі ЧС-2026

Керманич "синьо-жовтих" закликав уболівальників підтримати гравців національної команди.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Сергій Ребров

Сергій Ребров / © Associated Press

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров дав пресконференцію після нічиєї з Азербайджаном (1:1) у другому матчі групового етапу кваліфікації на чемпіонат світу-2026.

"Я хочу попросити вибачення. Справді, усі очікували від нас... Навіть якби ми виграли 1:0, казали б, що це мало. Але ви бачили, у нас дуже багато травмованих гравців, навіть сьогодні не могли використати Гуцуляка, який учора отримав пошкодження. Тому важко на цьому рівні грати. У нас триває війна, тому треба підтримувати один одного, треба підтримувати свою збірну.

Мене можуть хаяти після кожної гри, навіть якщо ми виграли у Бельгії – чому ви так погано грали перший тайм. Це завжди так, на жаль. Тому я хочу вболівальникам сказати – ми зараз усі підтримуємо ЗСУ, наші збройні сили. Але збірна – це та ж Україна, тут усі працюють на максимум. І я, і гравці. Я хочу, щоб зараз українці підтримували гравців. Ще ми нічого не програли, у нас ще багато ігор. Так, у нас уже немає жодних шансів на поразку, але зараз, я впевнений, що гравці розуміють – нема шансів на поразку. Так, я згоден, ми заслужили цю критику, але ми ще нікуди не вилетіли", – цитує Реброва Суспільне Спорт.

Крім українців та азербайджанців, в групі D також виступають збірні Франції та Ісландії. У першому турі команда Сергія Реброва програла французам (0:2), а ісландці розгромили Азербайджан (5:0).

Поєдинок другого туру групи D між збірними Франції та Ісландії відбудеться 9 вересня в Парижі, початок – о 21:45 за київським часом.

Наступний матч у відборі на ЧС-2026 збірна України проведе 10 жовтня на виїзді проти Ісландії. Того ж дня Азербайджан у гостях позмагається з Францією.

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Дата публікації
Кількість переглядів
832
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie