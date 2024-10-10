Ребров пояснив, чому не викликав Ярмоленка до збірної України на жовтневі матчі Ліги націй

Головний тренер збірної України Сергій Ребров розповів, чому не включив півзахисника "Динамо" Андрія Ярмоленка до початкового списку гравців, викликаних на жовтневі матчі Ліги націй сезону-2024/25 проти Грузії та Чехії.

За словами керманича "синьо-жовтих", він особисто говорив про це рішення із самим Ярмоленком та пояснив, що хоче під час поєдинків Ліги націй переглянути кандидатів до національної команди.

"Андрій не потрапив до збірної, тому що зараз, на мою думку, дуже велика конкуренція гравців національного чемпіонату, і ми взагалі дивимось на Лігу націй як на турнір, на якому можна подивитись на кандидатів до збірної.

Так, я розмовляв з Андрієм, я пояснював. Я не знаю, звідки з'явилась інформація, що я не розмовляв і не пояснив Андрію. Я особисто вважаю, що він гравець національної збірної. Я з ним розмовляв, я розповів свою позицію.

Я вважаю, що це дуже важливо для нас надавати шанс кандидатам, які себе проявляють в національному чемпіонаті", – сказав Ребров на пресконференції напередодні матчу 3-го туру групового раунду Ліги націй з Грузією.

Зазначимо, що пізніше Ярмоленка все ж довикликали до табору "синьо-жовтих" замість травмованого Віктора Циганкова. Однак у підсумку Андрій також отримав пошкодження і був замінений у заявці збірної України на півзахисника "Полісся" Олександра Назаренка.

Поєдинок Україна – Грузія відбудеться у п'ятницю, 11 жовтня, у польському місті Познань на стадіоні "Enea Arena". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Грузія доступна на нашому сайті.

Нагадаємо, у сезоні Ліги націй-2024/25 збірна України виступає у Дивізіоні B, де її суперниками є Чехія, Грузія та Албанія. У стартових турах українці зазнали поразок від Албанії (1:2) та Чехії (2:3), тож наразі посідають останнє місце у своїй групі, не набравши жодного очка.

Грузія, навпаки, розпочала турнір перемогами над чехами (4:1) та албанцями (1:0). Команда Віллі Саньйоля з 6 балами лідирує у квартеті. Албанія та Чехія йдуть слідом, маючи у своєму активі по 3 залікові пункти.

Зазначимо, що в 4-му турі Ліги націй збірна України 14 жовтня у Вроцлаві зіграє з Чехією, а Грузія того ж дня прийме Албанію.

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