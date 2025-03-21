Ребров прокоментував феєричну перемогу України над Бельгією в першому матчі плейоф Ліги націй

Керманич "синьо-жовтих" підбив підсумки гри, яка завершилася вольовою перемогою його команди.
Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував вольову перемогу над Бельгією (3:1) в першому матчі плейоф за право виступати в елітному дивізіоні наступного розіграшу Ліги націй.
"Чи переповнюють емоції? Не дуже. Ми зіграли лише перший тайм. Треба готуватися. Чого вартуватиме цей матч, якщо ми не будемо так сконцетровані в другому?
За рахунок чого дотиснули? Думаю, бажання. Ми намагалися пресингувати в першому таймі, але в другому внесли корективи. Вдячний хлопцям, що вони дійсно бажали цієї перемоги і зробили все можливе", – сказав керманич "синьо-жовтих" у коментарі MEGOGO.
Поєдинок-відповідь між командами в неділю, 23 березня, прийматиме бельгійське місто Генк. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.
Переможець двоматчевого протистояння між Україною та Бельгією отримає місце в найпрестижнішому Дивізіоні А Ліги націй. Збірна, яка програє, проведе наступний розіграш турніру в Дивізіоні В.
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