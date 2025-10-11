Ребров прокоментував феєричну перемогу збірної України над Ісландією у відборі до ЧС-2026

Сергій Ребров / © Associated Press

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров прокоментував перемогу над Ісландією (5:3) у виїзному матчі групового етапу кваліфікації на чемпіонат світу-2026.

"Ми знали, що буде дуже важка гра. На жаль, коли ми були попереду, пропустили два м'ячі, але я вдячний хлопцям. Тут усім командам важко грати і забити п'ять м'ячів дуже важко. Перемога була передусім. Проаналізуємо ті помилки, що були та підготуємося до гри з Азербайджаном. Ця гра нічого не коштуватиме, якщо ми не переможемо у наступному матчі.

Вихід Маліновського та Гуцуляка у старті? Руслан – це гравець, який у будь-якому стані приїжджає та дає максимум. Я знаю його можливості, ми його завжди викликаємо і він нам допоміг сьогодні. Те саме стосується Гуцуляка: навіть попри травму вважаю, що вони обидва зіграли дуже гарно. Навіть якщо не брати до уваги голи, вони працювали на атаку та оборону як уся команда.

Чому Ісландія повернулася до гри? Були помилки від Ісландії, були від нас. Гра коштувала дуже багато й Ісландія – дуже силова команда, треба було вигравати єдиноборства. На жаль, пропустили, треба виправляти ці помилки і готуватися до наступної гри.

Що дозволило забити два м'ячі за рахунку 3:3? Бажання. Ми всі розуміємо, у який час граємо, для кого граємо. Вважаю, що гравці все віддали на полі.

Неочевидний вихід Калюжного? А який вихід очевидний? Якщо подивитися, то будь-який вибір тренера кажуть, що мав бути інакшим. Я дуже вдячний гравцям і є результат, а якби його не було, то казали б, що всі гравці, які вийшли, це в нікуди.

На жаль, таке суспільство зараз і сприйняття нашої збірної. Сказав після Азербайджану, що ми всі підтримуємо ЗСУ, але зараз зовсім інша історія з національною збірною: якщо якась втрата очок, то все.

Стан Судакова? Не знаю поки що, бачив, що Жора дійсно відчував біль. Це гравець, який піде з поля лише якщо не буде готовий до гри. Сподіваємося, що він відновиться. Він нам дуже потрібний. Вважаю, що у нас зараз молода та перспективна команда. Будемо надалі боротися", – сказав Ребров у флешкоментарі MEGOGO.

Для збірної України це перша перемога в кваліфікації на прийдешній Мундіаль. До цього команда Реброва програла Франції (0:2) та зіграла внічию з Азербайджаном (1:1).

В іншому матчі 3-го туру групи D збірна Франції вдома розгромила Азербайджан з рахунком 3:0.

Після трьох турів турів збірна України з 4 очками посідає друге місце у своїй групі відбору на ЧС-2026. Лідирує з 9 балами Франція, на третій позиції йде Ісландія (3 пункти), замикає квартет Азербайджан (1 очко).

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Наступний матч у відборі на ЧС-2026 збірна України проведе 13 жовтня з Азербайджаном. Для "синьо-жовтих" це буде номінально домашній поєдинок, який відбудеться у польському Кракові. Того ж дня Франція на виїзді протистоятиме Ісландії.

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.