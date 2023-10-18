Ребров прокоментував непросту перемогу збірної України над Мальтою у відборі до Євро-2024

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував виїзну перемогу над Мальтою (3:1) в матчі 8-го туру відбору на Євро-2024.

"У першому таймі ми самі собі створили проблеми, але вирішили їх у другому. Ми програвали боротьбу, пропустили гол, але повернулися до гри. Поєдинок був дуже важким. Усі повинні розуміти, що результат сьогодні був дуже важливим. Я вдячний гравцям, що вони його здобули. Але ми повинні покращувати нашу гру.

Дебютний гол Мудрика за національну команду? Ми всі його привітали. Це дуже важливий крок для Михайла. Він забив, створював моменти для себе й партнерів. Здобули важливі три очки, рухаємося далі.

Суперники грали здорово сьогодні. А в нас була проблема – ми дозволяли мальтійцям створювати забагато моментів. Господарі не мали турнірної мотивації, вони хотіли показати хорошу гру перед своїми трибунами. Гадаю, їм це вдалося. Як я вже сказав, проблема була в нас, особливо в першому таймі, де на нас тиснув результат.

Для України завжди важко грати проти таких суперників, які сильно закриваються. Це показала й наша попередня зустріч із Мальтою. Це дуже компактна команда. Будь-якій збірній важко в таких умовах, якщо не забити швидкий гол. А особливо якщо ти пропускаєш. Але ми намагалися повернутися, забили два м'ячі, дуже важливо було зробити це в першому таймі. У другому ми не створили багато моментів, але атакували, намагалися забити третій м'яч, щоб почуватися більш комфортно", – наводить слова Реброва офіційний сайт УАФ.

Цей успіх дозволив "синьо-жовтим" з 13 очками піднятися на друге місце у групі C. Лідирує з 16 балами Англія, яка після домашньої перемоги над італійцями (3:1) достроково вийшла на Євро-2024. На третій позиції – Італія (10). На четвертій сходинці – Північна Македонія (7), остання – Мальта (0).

Таблиця групи С після восьми турів

Таблиця групи С після восьми турів / Фото: flashscore.ua

У своєму заключному матчі групового раунду відбору на ЧЄ збірна України прийматиме Італію. Поєдинок відбудеться 20 листопада в німецькому Леверкузені. Перемога гарантовано виведе "синьо-жовтих" на Євро.

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

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