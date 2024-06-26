Ребров прокоментував нічию збірної України проти Бельгії та виліт з Євро-2024

Головний тренер збірної України Сергій Ребров дав коментар за підсумками матчу заключного третього туру групового етапу Євро-2024 проти команди Бельгії, який завершився внічию з рахунком 0:0.

Оскільки у паралельному поєдинку останнього туру групи E збірні Словаччини та Румунії розписали нічию (1:1), то кожна команда цього квартету закінчила груповий раунд з 4 очками у своєму активі.

Проте збірна України через найгіршу різницю забитих і пропущених м'ячів посіла останнє місце у групі та вибула з чемпіонату Європи, до плейоф з першого місця вийшла Румунія, з другого – Бельгія, з третього – Словаччина.

Відповіді Реброва на запитання ЗМІ після гри з Бельгією наводить офіційний сайт УАФ.

– Як ви пережили цей матч? Як оціните виступ команди на турнірі та вашу роботу?

– Моїй роботі ви повинні давати оцінку. На жаль, ми не потрапили до плейоф через перший матч, в якому програли Румунії. У тій грі після 0:1 і 0:2 ми не прокинулися. Я вдячний футболістам за гру зі Словаччиною. Сьогодні ми намагалися перемогти, створювати моменти. Було достатньо моментів, але ми грали проти топзбірної, було дуже важко. Ми не використали свої шанси, але претензій до гравців немає.

– Яким ви бачите наступний етап цієї збірної? Чи будемо ми бачити зміни в команді? Можливо, це останній турнір для вікових гравців?

– Я не знаю, останній чи не останній. Сьогодні в нас наймолодша збірна на турнірі. Не розумію, чому ми зараз повинні щось омолоджувати, змінювати. Прийшов той же Володимир Бражко, грає в основному складі. Ми стежимо за гравцями молодіжної, олімпійської збірних. Це процес. Не можна сказати, що ми не потрапили до плейоф, і тепер усе потрібно змінювати.

– Наскільки важливою є участь у такому турнірі для України?

– Цей турнір дуже важливий, ми представляємо нашу країну. В останніх двох матчах не було запитань щодо віддачі й характеру гравців. Ми показали характер нашої нації. Зараз важливо показати людям, що ми досі боремося, що нам потрібна допомога Європи, частиною якої ми є. Дуже важливо для нас бути представленими тут. На жаль, ми погано провели першу гру. Але це життя, і важливо реагувати на помилки. Гадаю, ми добре відреагували. На жаль, ми не пройшли далі, набравши чотири очки. Якщо говорити про сьогоднішню гру, то я пишаюся футболістами. Кожен в Україні, думаю, незадоволений рахунком, але в мене немає питань до гравців.

– Яка ситуація зараз в українському футболі?

– Ми продовжуємо проводити наші внутрішні змагання, продовжуємо жити. На жаль, багато стадіонів були знищені. Але зараз ми живемо в таких умовах. Я дуже радий, що ми продовжуємо чемпіонати, це дуже важливо. Також важливо представляти Україну на Євро, показувати, що ми все ще живі, боремося й не зупинимося.

–​​​​​​​ Яку підтримку українського футболу ви б хотіли побачити від Європи?

– Під час турніру, де б ми не були, ми відчували підтримку. Це дуже важливо, футбол є частиною життя. Також ми розуміємо, що зараз б'ємося не лише за Україну, а й за всю Європу.

– Чи ви спілкувалися з підопічними після матчу?

– Я подякував їм за цю гру, але сказав, що ми не потрапили до плейоф через результат матчу з румунами. Я бачив гравців – у них немає жодних емоцій. У нас дуже молода збірна, я бачу перспективу в майбутньому. Сьогодні треба пережити цей день і завтра починати працювати.

Читайте також:

Євро-2024 з футболу: розклад і результати всіх матчів турніру

Євро-2024 з футболу: групи і турнірні таблиці

Євро-2024: хто вже вийшов до плейоф