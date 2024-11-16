Ребров прокоментував нічию збірної України з Грузією в Лізі націй

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував нічию з Грузією в матчі 5-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25.

Поєдинок на стадіоні "Батумі-Арена" у грузинському місті Батумі завершився з рахунком 1:1 .

– Ви вже казали якісь слова в роздягальні після такої важкої гри?

– Які слова? Я сказав, що вдячний гравцям за ту віддачу, яку вони показали на полі. На такому важкому полі було важко щось створювати. Але на такому високому браку дуже важко грати, особливо з таким суперником, як Грузія, коли вона грає вдома за великої підтримки.

На жаль, ми не дотримали цей результат. Ми могли вирвати, могли наприкінці забити, але маємо те, що маємо і зараз готуємося до не менш важливого матчу з Албанією.

– Який був головний фактор у цій грі? Чим відрізнялися 1-й і 2-й тайм?

– Я вважаю, головний фактор був, що ми забили достатньо швидкий м'яч. Для нас сьогодні результат був надзвичайно важливий, і гравці намагалися втримати цей результат. Напевно, через це був такий брак, напевно, через це ми сідали в достатньо низький блок.

Дуже важко, гравці розуміють, за яку країну ми граємо. Вони віддаються повністю, але, я вважаю, сьогодні дуже сильно впливав результат на дії наших гравців.

Ще раз: ми грали проти збірної Грузії, яка грала вдома, яка грала за підтримки своїх трибун. Я вважаю, що сьогодні справді збірна Грузії грала з іншою мотивацією, ніж першу зустріч", – сказав Ребров.

Після цього поєдинку збірна України (5 очок) залишилася на останньому місці у групі B1. Команда Грузії (7 балів) вийшла на першу позицію. В іншому матчі 5-го туру цього квартету сьогодні о 21:45 за київським часом позмаються Албанія (6 очок) та Чехія (7 пунктів).

У заключному турі підопічні Реброва 19 листопада у Тирані зіграють проти Албанії, а Грузія на виїзді зустрінеться з Чехією.

Згідно з новим форматом Ліги націй, учасник групового турніру в Дивізіоні В, де змагається збірна України, якщо посяде:

перше місце – підніметься до Дивізіону А;

друге місце – зіграє стикові матчі за вихід до Дивізіону А з командою, яка фінішує третьою в групі Дивізіону А;

третє місце – зіграє стикові матчі за збереження прописки у Дивізіоні B з командою, яка фінішує другою в групі Дивізіону С;

четверте місце – вилетить до Дивізіону С.

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