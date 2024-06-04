Ребров прокоментував нічию збірної України з Німеччиною у товариському матчі перед Євро-2024

Головний тренер збірної України Сергій Ребров дав пресконференцію за підсумками контрольного матчу з Німеччиною в рамках підготовки до фінального турніру Євро-2024.

Поєдинок, який відбувся 3 червня на стадіоні "Макс Морлок" у німецькому Нюрнберзі, завершився внічию (0:0).

"Головна мета – підготуватися до Євро. Ця гра була корисною для обох збірних. На жаль, зараз гравці не готові на сто відсотків, але в нас попереду майже два тижні на підготовку. Я побачив велике бажання у футболістів, що дуже важливо, велике бажання в команди грати на оборону. На жаль, нам довелося багато оборонятися. Але сьогодні була команда, яка розуміла, за рахунок чого ми можемо грати на рівні збірної Німеччини.

Бути представленою тут, на Євро в Німеччині – дуже добре для України. Ми хочемо бути частиною європейської спільноти, тому такий форум має велике значення для нашої країни. Я радий, що ми зараз тут, знову граємо проти Бундестіму. Я вважаю, що Німеччина – найважливіший наш партнер під час війни. Я дуже вдячний цій країні. Ми не маємо тут жодних проблем, нас усі підтримують, це важливо.

На жаль, зараз у нашій країні футбол не на першому плані. Дуже важливо для всіх у Європі, у світі підтримувати Україну під час війни. Врешті-решт, я впевнений, дуже скоро футбол знову буде номером один у нашій країні", – наводить слова Реброва офіційний сайт УАФ.

Після гри з німцями "синьо-жовті" проведуть ще два спаринги перед стартом чемпіонату Європи: 7 червня з Польщею у Варшаві та 11 червня з Молдовою у Кишиневі.

На Євро-2024 збірна України зіграє в групі E, де її суперниками будуть Румунія, Словаччина та Бельгія.

Матчі фінального турніру чемпіонату Європи-2024 відбуватимуться в Німеччині від 14 червня до 14 липня.

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