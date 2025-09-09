Ребров прокоментував нічию збірної України з Азербайджаном у відборі на ЧС-2026

Сергій Ребров / © Associated Press

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров прокоментував нічию з Азербайджаном (1:1) у другому матчі групового етапу кваліфікації на чемпіонат світу-2026.

"Враження про гру? Не вийшло виграти, створювати достатньо моментів. На жаль, ми почали навантажувати штрафний майданчик лише в останні 15 хвилин. Треба було раніше це робити. Розумію, що було важко з п'ятьма захисниками.

Поле було дуже важке, аби створювати моменти. Суперник зовсім інакше грав, не так, як проти Ісландії. Зіграли дуже компактно, не давали жодних зон. Але це не виправдання. Ми повинні були більше навантажувати штрафний, більше створювати моментів. На жаль, не вийшло.

Я дуже засмучений, що ми не виграли, що не створили достатньо моментів. Вболівальникам – терпіння, чекати наступної гри, ми все будемо робити для перемоги", – сказав Ребров у флешкоментарі MEGOGO.

Крім українців та азербайджанців, в групі D також виступають збірні Франції та Ісландії. У першому турі команда Сергія Реброва програла французам (0:2), а ісландці розгромили Азербайджан (5:0).

Поєдинок другого туру групи D між збірними Франції та Ісландії відбудеться 9 вересня в Парижі, початок – о 21:45 за київським часом.

Наступний матч у відборі на ЧС-2026 збірна України проведе 10 жовтня на виїзді проти Ісландії. Того ж дня Азербайджан у гостях позмагається з Францією.

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.