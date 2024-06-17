Ребров прокоментував нищівне фіаско збірної України в матчі з Румунією на Євро-2024

Головний тренер збірної України Сергій Ребров висловився про розгромну поразку від Румунії (0:3) в першому турі Євро-2024.

Наша національна команда встановила антирекорд, зазнавши найбільшої поразки у груповому етапі за всю історію виступів на чемпіонатах Європи.

"Гадаю, що для всіх це було неочікувано. Це Євро. Завжди кажу: якщо хочемо досягти чогось на чемпіонаті Європи, кожен гравець мусить показувати максимум. На жаль, цього не було, але це перша гра. Будемо серйозніше та ретельніше готуватися до наступної.

Не думаю, що ми не бажали забити. І перші хвилини до пропущеного м'яча ми контролювали гру. Але є помилки, яких ми припускаємося, і це було. Вважаю, ми були недостатньо агресивні в атаці, не створювали моменти.

Що потрібно сказати футболістам збірної? Вони мають самі себе повертати. Розуміємо, що це не одна гра. Так, припустилися багатьох помилок. Потрібно ретельно аналізувати цей матч, показати гравцям та готуватися до наступного поєдинку.

Я завжди кажу: гравці дуже вдячні тим, хто захищає нашу країну. Перед грою казав футболістам, що ми граємо для них, що маємо показати дух українців. На жаль, такий результат. Впевнений, що на наступну гру буде інший настрій", – сказав Ребров у коментарі Суспільне Спорт.

Раніше повідомлялося, що Олександр Зінченко висловився про розгромну поразку збірної України від Румунії на старті Євро-2024.

В іншому матчі стартового туру квартету E зустрінуться Бельгія та Словаччина (17 червня, початок – о 19:00 за київським часом).

Далі на українську збірну чекають ще два матчі групового етапу континентальній першості: проти Словаччини у Дюсельдорфі (21 червня, 16:00) та з Бельгією у Штутгарті (26 червня, 19:00).

До 1/8 фіналу чемпіонату Європи вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

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