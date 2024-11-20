Ребров прокоментував перемогу України над Албанією та вихід до плейоф за путівку до еліти Ліги націй

Головний тренер збірної України Сергій Ребров дав пресконференцію після матчу останнього 6-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25 проти Албанії.

У вівторок, 19 листопада, збірна України на виїзді перемогла Албанію (2:1) та, посівши друге місце у своїй групі, вийшла до плейоф за право грати в елітному дивізіоні Ліги націй.

Відповіді керманича "синьо-жовтих" на запитання журналістів наводить офіційний сайт УАФ.

– Чи не виникало у вас думки щодо того, чому б не виграти спокійно хоча б раз?

– На такому рівні взагалі не можна вигравати спокійно. Дуже важка гра на виїзді. Ще важче грати через два дні після важкої гри та важкого поля в Грузії. Кожна гра збірної України дуже важка.

– Як ви оціните гру збірної Албанії?

– У нас була дуже важка група, усі команди виступали на Євро-2024. Я вдячний гравцям за те, що ми вийшли до плейоф, це було дуже важко. Збірна Албанії за підтримки вболівальників у другому таймі показала свою силу. Дуже добре, що ми втримали такий рахунок.

– Чи не боялися ви, що Албанія все ж може врятувати матч?

– Нам не треба боятися, а треба реагувати. Ми зробили деякі заміни. Ми розуміли, що в Тирані дуже важко грати за такої підтримки вболівальників. Албанія – сильна збірна, достатньо впевнено виступила на Євро. Ми готувалися до цієї збірної, до цієї гри, сьогодні результат був дуже важливим.

– Ви забезпечили собі вихід до плейоф за підсумками поєдинку. Чи не вважаєте ви, що в минулих матчах збірна України не настільки була оцінена як команда?

– У нас була дуже рівна група, усі команди високого рівня. Тому боротьба велася до останнього туру. Я не вважаю, що всі наші невдачі були за грою. Була рівна боротьба, навіть той же перший матч проти Албанії. Були моменти й у нас, і в суперника. Дуже важливо, що сьогодні на вирішальну гру хлопці вийшли із зовсім іншим настроєм і показали нашу силу.

– Чи задоволені ви експериментами, які проводили протягом Ліги націй? З'явилося багато нових гравців, як ви оцінюєте їхні виступи?

– У нас були дві цілі в Лізі націй. Перша – намагатися потрапити до плейоф на чемпіонат світу, як це було під час відбору Євро-2024. Друга – подивитися на гравців, які грали в "молодіжці", виступали на Олімпіаді. Я вважаю, що ми впоралися з обома завданнями, зараз ми граємо у плейоф. Ті гравці, які потрапили до стану збірної, додали впевненості, інтенсивності в грі. Якщо ви бачили, сьогодні на поле вийшов Олексій Сич, який не готувався до виступу за збірну, був довикликаний пізніше. Але він вийшов на поле і зіграв на дуже високому рівні.

–​​​​​​​ Ви провели вдалі заміни в стартовому складі. Як оціните виступ цих футболістів?

– Дуже важкий збір, тому що гравці "Динамо" й "Шахтаря" дуже багато грають, важка логістика, багато гравців мали мікропошкодження. Обирати склад було дуже важко. Я завжди усвідомлюю, що нам грати два матчі. Якщо в першому поєдинку виходить склад, який ви можете вважати основним, то ми вже думаємо, як освіжити його іншими футболістами. Як ви бачили, із Грузією не було достатньо інтенсивності. Тож сьогодні із цими гравцями та з їхньою мотивацією ми додали інтенсивності.

– Проти кого хотіли би зіграти у плейоф?

– Перед грою ми не думали про те, хто буде в суперниках. Дуже важливо було перемогти й показати силу України.

Збірна України з 8 очками фінішувала на другій сходинці групи B1 та зіграє у плейоф за путівку до Дивізіону А. Виграла наш квартет Чехія (11 балів), яка одразу піднялася до еліти Ліги націй. Грузія (7 пунктів) стала третьою і позмагається у плейоф за збереження прописки в Дивізіоні B. Албанія (7 очок) посіла останнє місце та вилетіла до Дивізіону C.

Свого суперника у боротьбі за путівку до Ліги А команда Реброва дізнається у п'ятницю, 22 листопада, під час жеребкування. Це буде одна зі збірних, яка фінішувала третьою в групах Дивізіону А: Шотландія, Бельгія, Угорщина або Сербія.

Матчі плейоф відбудуться 20 та 23 березня 2025 року. Збірна Україна буде номінальним господарем першого поєдинку.

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