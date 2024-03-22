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Ребров прокоментував перемогу збірної України над боснійцями у півфіналі плейоф відбору Євро-2024

Ребров прокоментував перемогу збірної України над боснійцями у півфіналі плейоф відбору Євро-2024

Сергій Ребров / Фото: Associated Press

Також керманич "синьо-жовтих" висловився про прийдешню вирішальну гру з Ісландією.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував перемогу над командою Боснії і Герцеговини у півфінальному матчі плейоф відбору до Євро-2024.

Поєдинок на стадіоні "Біліно Поле" у боснійському місті Зениця завершився з рахунком 1:2 на користь українців. Підопічні Реброва поступалися, але здійснили камбек і здобули путівку до фіналу плейоф за вихід на континентальну першість.

Після завершення матчу з боснійцями Ребров відповів на запитання журналістів. Керманича "синьо-жовтих" цитує офіційний сайт УАФ.

– Який аналіз можете дати після такої гри? Що ви змінили на останніх хвилинах матчу, аби переломити його перебіг? Що ви сказали Роману Яремчуку?

– Сказав, щоб забив гол. Справді, ми змінили перебіг матчу в останні 15 хвилин. Ми очікували дуже складної гри, збірна Боснії і Герцеговини змінила структуру, грала в три центральні захисники. Така важка гра була, оскільки господарі дуже добре захищалися, тож було важко зламувати цю лінію оборони. Добре, що ми перемогли.

 Ви ухвалили правильні рішення із замінами. Що можете сказати про гру?

– Сьогодні ми грали проти сильного суперника. Господарі діяли з трьома центрбеками, чого раніше за цього тренера не було. Боснійці здорово захищалися, було важко пройти цю стіну. Ми змінили структуру, задіяли другого форварда. Думаю, це допомогло, ми двічі забили. 

– Чи згодні ви з думкою, що збірна Боснії і Герцеговини програла сама собі?

– Я так не вважаю. Наші футболісти намагалися більше тиснути, ми трохи змінили структуру гри. Можливо, боснійська команда не була готова до цієї структури. Можливо, у цьому проблема. Ми створювали моменти в останні 15 хвилин, гравці проявили бажання, і ми перемогли.

 Наскільки важлива ця перемога для людей в Україні, особливо зважаючи на нічну атаку на Київ?

– Я говорив про це своїм футболістам перед матчем. Я сподіваюся, що наша команда дала трохи позитиву нашим людям. Як ви й сказали, минулої ночі було 30 ракет. Вони летять щодня. Наша місія – показати, що ми все ще живі, усе ще боремося з росіянами, що ми все ще потребуємо підтримки від Європи. Ця гра показала характер наших гравців і нашої нації.

 Як оціните гру дебютантів збірної України?

– Вони дуже допомогли команді. Володимир Бражко – молодий гравець, зіграв дуже потужно. Як і Олексій Гуцуляк, який вийшов на заміну. Уся команда заслужила на перемогу, не стану виділяти когось.

– Наступні кілька днів будуть дуже насиченими. Попереду – поєдинок з Ісландією. Як оцінюєте цього суперника? Можливо, ви вже провели якусь тактичну підготовку до ісландців раніше?

– Так, ми переглядали ісландців. Але зараз буде зовсім інша гра. Ми гратимемо в Польщі, де буде дуже багато наших уболівальників. Я впевнений, буде заповнений стадіон, усі чекатимуть матчу. Насамперед, футболісти повинні відновитися, це дуже важливо зараз. Попереду буде інша гра та інший настрій для наших гравців.

У фіналі плейоф відбору до Євро-2024 "синьо-жовті" розіграють путівку на чемпіонат Європи з Ісландією, яка в іншому півфіналі розгромила Ізраїль (4:1).

Матч Україна – Ісландія відбудеться у вівторок, 26 березня, на стадіоні "Тарчинський Арена Вроцлав" у польському Вроцлаві. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, в разі виходу до фінального турніру Євро-2024 збірна України зіграє там у групі E проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Матчі фінального турніру Євро-2024 від 14 червня до 14 липня 2024 року відбуватимуться в Німеччині.

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