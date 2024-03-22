Ребров прокоментував перемогу збірної України над боснійцями у півфіналі плейоф відбору Євро-2024

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував перемогу над командою Боснії і Герцеговини у півфінальному матчі плейоф відбору до Євро-2024.

Поєдинок на стадіоні "Біліно Поле" у боснійському місті Зениця завершився з рахунком 1:2 на користь українців. Підопічні Реброва поступалися, але здійснили камбек і здобули путівку до фіналу плейоф за вихід на континентальну першість.

Після завершення матчу з боснійцями Ребров відповів на запитання журналістів. Керманича "синьо-жовтих" цитує офіційний сайт УАФ.

– Який аналіз можете дати після такої гри? Що ви змінили на останніх хвилинах матчу, аби переломити його перебіг? Що ви сказали Роману Яремчуку?

– Сказав, щоб забив гол. Справді, ми змінили перебіг матчу в останні 15 хвилин. Ми очікували дуже складної гри, збірна Боснії і Герцеговини змінила структуру, грала в три центральні захисники. Така важка гра була, оскільки господарі дуже добре захищалися, тож було важко зламувати цю лінію оборони. Добре, що ми перемогли.

– Ви ухвалили правильні рішення із замінами. Що можете сказати про гру?

– Сьогодні ми грали проти сильного суперника. Господарі діяли з трьома центрбеками, чого раніше за цього тренера не було. Боснійці здорово захищалися, було важко пройти цю стіну. Ми змінили структуру, задіяли другого форварда. Думаю, це допомогло, ми двічі забили.

– Чи згодні ви з думкою, що збірна Боснії і Герцеговини програла сама собі?

– Я так не вважаю. Наші футболісти намагалися більше тиснути, ми трохи змінили структуру гри. Можливо, боснійська команда не була готова до цієї структури. Можливо, у цьому проблема. Ми створювали моменти в останні 15 хвилин, гравці проявили бажання, і ми перемогли.

– Наскільки важлива ця перемога для людей в Україні, особливо зважаючи на нічну атаку на Київ?

– Я говорив про це своїм футболістам перед матчем. Я сподіваюся, що наша команда дала трохи позитиву нашим людям. Як ви й сказали, минулої ночі було 30 ракет. Вони летять щодня. Наша місія – показати, що ми все ще живі, усе ще боремося з росіянами, що ми все ще потребуємо підтримки від Європи. Ця гра показала характер наших гравців і нашої нації.

– Як оціните гру дебютантів збірної України?

– Вони дуже допомогли команді. Володимир Бражко – молодий гравець, зіграв дуже потужно. Як і Олексій Гуцуляк, який вийшов на заміну. Уся команда заслужила на перемогу, не стану виділяти когось.

– Наступні кілька днів будуть дуже насиченими. Попереду – поєдинок з Ісландією. Як оцінюєте цього суперника? Можливо, ви вже провели якусь тактичну підготовку до ісландців раніше?

– Так, ми переглядали ісландців. Але зараз буде зовсім інша гра. Ми гратимемо в Польщі, де буде дуже багато наших уболівальників. Я впевнений, буде заповнений стадіон, усі чекатимуть матчу. Насамперед, футболісти повинні відновитися, це дуже важливо зараз. Попереду буде інша гра та інший настрій для наших гравців.

У фіналі плейоф відбору до Євро-2024 "синьо-жовті" розіграють путівку на чемпіонат Європи з Ісландією, яка в іншому півфіналі розгромила Ізраїль (4:1).

Матч Україна – Ісландія відбудеться у вівторок, 26 березня, на стадіоні "Тарчинський Арена Вроцлав" у польському Вроцлаві. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, в разі виходу до фінального турніру Євро-2024 збірна України зіграє там у групі E проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Матчі фінального турніру Євро-2024 від 14 червня до 14 липня 2024 року відбуватимуться в Німеччині.

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