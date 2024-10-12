Ребров прокоментував перемогу збірної України над Грузією у Лізі націй

Головний тренер збірної України Сергій Ребров дав пресконференцію після матчу 3-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25 проти команди Грузії.

Поєдинок у польському місті Познань завершився перемогою українців з рахунком 1:0. Відповіді керманича "синьо-жовтих" на запитання журналістів наводить офіційний сайт УАФ.

– Ми побачили дебютантів збірної України. Наскільки ви задоволені їхньою грою та загалом грою команди? Скажіть, чи відлягло вам трішки від серця?

– Я завжди сконцентрований на грі, не відволікаюся на якісь побічні фактори. І сьогодні, й у минулому я був зосереджений на грі. Усі гравці, які вийшли, віддали всі сили і, найважливіше, зробили результат, який зараз дуже важливий.

– Чому команда діяла більш інтенсивно та з тією енергією, якої ми не бачили в минулих двох матчах?

– Можливо, ви не бачили, а я бачив. Особливо в другому таймі проти Чехії. Ми завдали 20 ударів, але програли. Ми за два поєдинки пропустили п'ять м'ячів. Дуже важко перемагати, коли ти пропускаєш тричі. Тож я не здивований, адже бачив бажання гравців. Найважливішим було зробити результат. Сьогодні це стояло на першому місці. Я вдячний гравцям не лише за віддачу, а й за розуміння гри та своєї ролі на полі.

– Що за суперечка була у вас із грузинами в другому таймі?

– Покричали трішки один на одного. Справді, усі дуже хвилювалися за результат, трішки покричали, це не проблема.

– Чи був спеціальний підхід до стримування Хвічі Кварацхелії?

– У збірної Грузії дуже швидкі й технічні гравці атаки. Ми намагалися зробити так, щоб вони якомога менше отримували м'яч обличчям до наших воріт, тому грали ближче. Як ви бачили, у другому таймі Хвіча опускався глибше. Це було для нас краще, адже це гравець із високими індивідуальними якостями.

– Іван Калюжний показав себе на полі дуже сильно. Як ви оціните його гру? Можливо, він буде одним з перших у вашому виборі на наступних зборах?

– Я знаю Івана дуже давно, знаю його якості. Він працював зі мною та моїми помічниками, коли був у "Динамо". Коли він виходить на поле, то забуває про все. Він показав сьогодні, що дуже добре працює на команду. Він дуже багато відбирав м'ячів. Цей виклик він заслужив, у цьому хлопці я впевнений. Він не буде зупинятися на тому, що зробив сьогодні.

– Чи готовий Тарас Степаненко зіграти в матчі проти Чехії?

– Я вдячний Тарасу. Він приїхав до збірної, він – професіонал, ретельно готувався до гри. На жаль, у нього травма, яка потребує більше часу. Ми не могли на нього розраховувати сьогодні, але я впевнений, що він буде готовий на наступний матч. Ми розраховуємо на нього.

Зазначимо, що перемога над Грузією стала для українців першою у цьому розіграші Ліги націй. Команда Реброва стартувала в турнірі поразками від Албанії (1:2) та Чехії (2:3).

Після трьох турів збірна України посідає останнє місце у групі B1 Ліги націй, маючи у своєму активі 3 очки. Лідирує з 6 балами Грузія, яка випереджає Чехію (6) за додатковими показниками. Албанія (3 пункти) йде третьою.

У четвертому турі Ліги націй збірна України 14 жовтня у Вроцлаві зіграє з Чехією, а Грузія того ж дня прийме Албанію.

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