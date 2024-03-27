Ребров прокоментував перемогу збірної України над Ісландією та вихід на Євро-2024

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував вольову перемогу над командою Ісландії (2:1) у фінальному матчі плейоф відбору до Євро-2024.

Керманич "синьо-жовтих" подякував за підтримку уболівальникам, які прийшли підтримати національну команду на стадіоні у Вроцлаві, а також присвятив цей успіх Україні та її захисникам, які продовжують боронити батьківщину від російських окупантів.

"Я вдячний уболівальникам, навіть після пропущеного гола вони нас підтримували. Ми справді відчували це. Я вважаю, що сьогодні всі заслуговують на цю перемогу – наші вболівальники, наші ЗСУ та наша збірна.

Накільки важливим є вихід на Євро в цей час? Я думаю, це дуже важлива перемога для всього українського народу, для наших воїнів. Я дуже радий за футболістів, тому що ці дві гри були дуже важкими й нервовими. І до, і після матчів ми говорили, що ці перемоги – для нашої країни, людей, захисників, які відстоюють нашу свободу. Кожен розуміє, наскільки важлива ця перемога", – цитує Реброва офіційний сайт УАФ.

Також Ребров відповів, чи закрите питання з позицією основного голкіпера збірної України. Як і в півфінальному матчі плейоф проти боснійців, у грі з Ісландією ворота "синьо-жовтих" захищав Андрій Лунін, тоді як Анатолій Трубін залишився в запасі.

"Воно ніколи не закрите. Щодо жодного гравця не закрите питання щодо Євро. Дуже важливо, щоб футболісти зараз повернулися до своїх команд, отримували практику й готувалися до чемпіонату Європи", – сказав Ребров.

Здолавши ісландців, збірна України вийшла до фінального турніру Євро-2024, де зіграє у групі E проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Матчі фінального турніру Євро-2024 від 14 червня до 14 липня 2024 року відбуватимуться в Німеччині.

Раніше повідомлялося, що півзахисник збірної України Віктор Циганков присвятив перемогу над Ісландією та вихід на чемпіонат Європи воїнам ЗСУ.

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