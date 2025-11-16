Ребров прокоментував перемогу над Ісландією та вихід до плейоф відбору на ЧС-2026

Сергій Ребров / © Associated Press

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував перемогу над Ісландією (2:0) в матчі заключного туру групового етапу відбору на чемпіонат світу-2026.

"Емоції? Як у всіх українців. Я вдячний гравцям, це справді було... Коли зайшов до роздягальні після гри, гравці кажуть: це була команда. Це справді була команда. Матч міг скластися по-різному, навіть Трубін витягнув дуже важкі м'ячі. Але це справді була команда, яка бажала виграти. Сьогодні ми, вважаю, заслужили на цю перемогу.

Секрет зарядженості? Тому що це був вирішальний матч. Не можу сказати, що ми не були заряджені, наприклад, в Азербайджані. Але це зовсім інша гра. Всі матчі різні, але сьогодні справді був вирішальний, дуже багато було розмов про нього. Тому футболісти видали свій максимум.

Тренерська перемога? Це перемога гравців. Багато кому було зрозуміло, що у грі з Францією треба було дати футболістам відпочити. Всі кажуть – і так воно і є, що збірна України важко грає другі зустрічі. Тому ухвалили таке рішення, і вважаю, воно було правильним.

Відбір триває? Я те саме сказав гравцям: у нас ще два кроки, тому треба готувати себе у своїх команд. Це буде нескоро, але всі вже розумітимуть, що ми можемо показати той рівень, що був сьогодні", – наводить слова Реброва Telegram-канал Суспільне Спорт.

Завдяки цій перемозі збірна України (10 очок) фінішувала на другому місці у своїй групі відбору на ЧС-2026, обійшовши Ісландію (7 пунктів), яка посіла третю позицію. Франція (16 балів) з першого місця вийшла на Мундіаль. Замкнув квартет Азербайджан (1 очко).

Посівши друге місце у своїй групі, збірна України пробилася до плейоф відбору на ЧС-2026. Плейоф складатиметься з одноматчевих півфіналів та фіналів. Поєдинки відбудуться у березні 2026 року.

Жеребкування плейоф кваліфікації ЧС-2026 відбудеться у четвер, 20 листопада, о 14:00 за київським часом.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.